Una mujer denunció ante la Justicia que la inyección que recibió en un centro de vacunación contra el coronavirus estaba vacía, es decir, que no tenía el inoculante, por lo que el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deporte de Mendoza desplazó a la estudiante de enfermería que realizó la aplicación.

De acuerdo con el comunicado de la cartera sanitaria provincial, se trató de un “error pragmático” por parte de la colaboradora, que ocurrió el 13 de julio en la sede para la vacunación contra la Covid-19 del parque Benegas de Godoy Cruz.

«Me siento estafada, vulnerada y hasta pisoteada, toda vez que se ha puesto en peligro mi salud y la de mis seres queridos», expresó la víctima, Jorgelina Lobos.

La damnificada presentó ante un fiscal el video del pasado martes donde denunciaba que no había sido vacunada correctamente cuando le tocó el turno para recibir la primera dosis.

La joven se dio cuenta de lo ocurrido cuando, al llegar a su casa, vio las imágenes que ella misma había pedido grabar. En el video, se la ve sentada y la enfermera le dice: “Levantá la manga. No te voy a hacer llorar porque soy muy buena. El brazo muy blandito, por favor, flojito. Respirá profundo. Respirá hondo. Ya está”.

“Llegué al vacunatorio y las dosis ya estaban preparadas, algo que no se debe hacer. Eso se prepara en el momento, cuando el paciente llega y se le da a saber qué le están colocando. Eso no me gustó y por eso lo grabé”, contó Jorgelina a C5N.

Y continuó: “Cuando me pinchó el brazo nunca sentí que pasara líquido, pensé que la dosis era mínima. Me pareció extraño porque había visto otras jeringas bien cargadas”.

A continuación, la mendocina explicó que al día siguiente fue a reclamar: «Hablé con el encargado, le mostré el video y me dijo que no notaba la diferencia y que no veía que la dosis no se haya aplicado”. Por ese motivo, Jorgelina le advirtió al hombre que iba a ir a un laboratorio a hacerse un análisis para corroborar si había recibido la vacuna contra el coronavirus.

“Cuando le dije que me iba a hacer un dosaje él se preocupó. Antes de irme me aconsejó que bajara el video de las redes sociales pero ya era tarde, ya era viral”, aseguró.

Frente a esta situación, las autoridades convocaron a la vacunadora a una reunión y decidieron separarla del puesto.

En la jornada de este jueves 15, la damnificada formalizó la presentación ante la Justicia, y afortunadamente fue inoculada correctamente. Por su lado, la cartera sanitaria informó que se comenzó una investigación administrativa y que se presentará una denuncia ante la fiscalía correspondiente.

Ante los hechos, desde la cartera sanitaria solicitaron también que el Instituto de Educación Superior tome las medidas disciplinarias correspondientes, debido a que la vacunadora es estudiante de Enfermería de dicha Instituto.

«Es una becaria que está en tercer año de la carrera. Esta mujer estaba capacitada para participar del operativo de vacunación. A nuestros estudiantes les enseñamos que el que carga la vacuna, la debe colocar. Pero en este operativo que es tan grande, hay un grupo que prepara todo el material y se lo traslada al personal que inocula. Son tantas las vacunas, que existen errores humanos», explicaron desde el instituto de formación de enfermeros a Radio Nihuil.

Asimismo, en la entidad educativa, además de haber separado a la acusada hasta que termine la investigación, se maneja también la opción de expulsarla.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=4GWAPjRMTs0

Fuente: Diario de La Pampa