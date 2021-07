Un evento misterioso y desconocido (aunque quizás fruto de la edición) sucedió anoche en La Voz Argentina. Hernán Lemos, un joven de 24 oriundo de Tucumán, se presentó en las audiciones a ciegas del concurso de canto de Telefé. «Estudio derecho, trabajo y hago música los fines de semana», dijo frente a cámara en el backstage, y agregó algunos datos sobre su persona. Confesó que cantar, para él, es algo único: «Me meto mucho en la canción y trato de llegar a la gente que le estoy cantando”. Acto seguido, la banda comenzó a tocar y de su boca salieron las primeras líneas de la canción “Vuélveme a querer”, de Cristian Castro para los jurados Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky y Ricardo Montaner.

Durante la canción, la intérprete de Soy y los cantantes de Desconocidos se dieron vuelta para disputarse la voz de Lejos en su equipo. Él solamente había dicho su nombre, pero de la boca de Lali salió un comentario por demás sospechoso que hizo que el público tenga dudas si el ingreso del participante estaba arreglado, o si alguna información extra le había llegado por detrás a la actriz de Acusada y Permitidos.

“Elegiste uno de mis temas favoritos. Si alguien me canta esta canción… no voy a decir que me caso porque no me casaría, pero es una de las canciones que más me conectan con el romanticismo. Elegiste una gran canción y la hiciste muy bien, me encanta una voz como la tuya. Quiero elegir canciones para que te luzcas. Me encantaría que estés en el team Lali, podés hacer un super trabajo juntos. Si te interesa, Hernán de Tucumán, aquí está mi equipo”, dijo la actriz, que el 23 de julio estrena la segunda temporada de Sky Rojo por Netflix.

Pero aquí la duda, ¿cómo sabía que el participante era de Tucumán si él nunca se lo había contado al jurado, o al menos no se vio? En las redes sociales, las sospechas comenzaron a girar entre todos los usuarios: ¿De dónde sacó esa información? ¿Cómo supo que nunca lo dijo? Al menos durante lo que se vio al aire, durante la presentación el participante solamente había dicho su nombre.

Esta semana, otra interacción entre el jurado y los participantes hizo generar dudas en los espectadores. Una tandilense de 21 años audicionó a ciegas, y mientras cantaba, La Sole dijo: «Yo esta voz la conozco», y segundos más tarde, volvió a insistir con la misma cuestión. Al darse vuelta, la reconoció y contó que habían cantado juntas en un camarín, durante una celebración popular de un pueblo, y que la joven era una seguidora incondicional de la cantante de El Bahiano.