El diputado Facundo Sola, de la línea "Alternativa Pampeana", llevaría como compañera de fórmula a senadora a Sandra Fonseca, esposa del ex intendente y Ministro de seguridad de La Pampa Juan Carlos Tierno. Cómo diputados llevaría al ex asesor de Carlos Verna, Raúl Aragonés, y la mujer sería del oeste de La Pampa, la ex intendenta Marta Paturlanne. Contaría con toda la línea del tiernismo y un sector importante del vernismo de Pico y otras localidades.