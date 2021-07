La vicepresidenta Cristina Kirchner expresó su dolor por «estar discutiendo a 27 años de la tragedia» del atentado a la AMIA una causa, por la del Memorándum con Irán, que sólo se trata de «el montaje de una mentira para poder ganar elecciones, mantener entretenida a la gente y echar la culpa a los que, mal o bien, cuando les tocó gobernar lo hicieron para que la gente pudiera vivir mejor». Recordó a Néstor Kirchner, pidió dejar «un país mejor» a sus nietos y remarcó: «Me duele tanto».

En su alegato, Fernández de Kirchner definió la causa del Memorándum como «el montaje de una mentira para poder ganar elecciones y entretener a la gente». Asimismo, se preguntó hoy si todo lo realizado para involucrarla a ella y al resto de funcionarios en el presunto encubrimiento del atentando a la AMIA fue «por perseguir opositores» y «estigmatizarlos» y reflexionó que «hay algo más» y apuntó a los «fondos buitres» que «intentaron doblarle la mano» para que pagara «cualquier cosa».

«Yo ya fui todo, lo único que me mueve es dejarle un país mejor y desendeudado a mis nietos. Pero si los argentinos no toman conciencia de lo que nos han hecho, de cómo los medios envenenan a la gente para que no piensen por si mismos, difícilmente saldremos de esto«, afirmó con la voz quebrada. «No me mueve nada más que dejarles un país a mis hijos y a mis nietos mucho mejor que el que recibió Néstor en 2003, por eso me duele tanto», afirmó emocionada sobre la presidencia de su difunto esposo, que asumió el 25 de mayo como Jefe de Estado de un país en crisis y quebrado.

En otro tramo de su discurso, la vicepresidenta le apuntó a los fondos buitre y la negociación con estos capitales especulativos que encaró durante su gestión. «Intentaron doblarme la mano y me negué. Me banqué lo que me banqué y no me doblaron el brazo, porque era condenar a la Argentina», dijo visiblemente molesta.

La vicepresidenta definió el expediente por el atentado a la AMIA como un “disparate judicial, institucional y político” y aseguró que fue reabierta por jueces que se alinearon con el expresidente Mauricio Macri.

CFK afirmó que los jueces Julián Ercolini y el fallecido Claudio Bonadio eran los magistrados que le tocaban «siempre» en el marco de distintas causas que se le iniciaron durante el gobierno de Mauricio Macri y los definió como «jueces de atracción». «Eran como jueces de atracción. Ercolini y Bonadio, siempre eran esos dos jueces», indicó la expresidenta al exponer ante el Tribunal a cargo del juicio por el memorándum con Irán por el atentado a la AMIA.

«En primera instancia, Ercolini y Bonadio. Si se escapaba algo en primera instancia, estaban Hornos y Borinsky para darme, según ellos, mi merecido«, afirmó. La vicepresidenta Cristina Kirchner calificó de «disparate jurídico» la acusación en su contra por traición a la patria por la causa del Memorándum con Irán y se emocionó al recordar al ex canciller Héctor Timerman, quien falleció luego de que le impidieran salir del país por un tratamiento contra el cáncer por estar imputado.