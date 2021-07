Es de General Pico y tuvo que ser trasladado a Santa Rosa. «No tiene ninguna comorbilidad, Mateo es un nene sano y hoy pelea por su vida», dijo en diálogo con este diario su mamá María José Cernicharo.

Un nene piquense, de 14 años de edad, atraviesa una complicada situación de salud luego de haberse contagiado de coronavirus. Está internado en terapia intensiva, entubado y en coma inducido, en el Hospital Lucio Molas.

«Nosotros fuimos al médico porque él estaba descompuesto, supuestamente lo trataban por una intoxicación porque los primeros hisopados que le hicieron le dieron negativo», contó en diálogo con este diario su mamá María José Cernicharo.

El lunes pasado las autoridades sanitarias recién pudieron comprobar que se trataba de un caso positivo de Covid. «El domingo a la noche ya empezó a empeorar y hoy tiene las complicaciones como si fuera un adulto…tienen problemas en los riñones y los dos pulmones alcanzados por una neumonía. Además tienen el corazón agrandado y un derrame. Todo como consecuencia del coronavirus me dijeron los médicos», añadió la mamá de Mateo.

La mujer, además, se quejó de las primeras atenciones que recibió el nene en el Hospital Gobernador Centeno de General Pico. «Me decían que el nene tenía algo psicológico…que estaba pasando por alguna situación psicológica… cuando no lo podía levantar ni para ir al baño por los dolores que tenía. Me decía que tenía dolores en el pecho que no lo dejaban respirar…lloraba de dolor. Yo creo que los médicos en el Centeno se dejaron estar», destacó.

Cernicharo también indicó que «los médicos acá en el Molas me dijeron que a situación de Mateo es crítica, ahora hay que esperar que se completen las 48 horas para ver cómo reacciona a la medicación. No le podían bajar la fiebre, pero anoche pasó de 39 a 37…y había podido orinar un poco más. Ahora le van a pasar leche para ver cómo reacciona porque hasta ahora desde que empezamos con esto no ha podido ingerir nada sólido».

Los familiares y amigos iniciaron una cadena de oración para pedir por la salud de Mateo y piden que toda la comunidad creyente se sume a la misma.

