Una discusión entre vecinos en el paraje rural Mallín del Muerto terminó con 62 chivas calcinadas, y la casa de una familia hecha cenizas. El vecino damnificado habló con LM Neuquén y denunció usurpación, amenaza e intento de asesinato.

Al parecer, el conflicto arrancó hace dos años y medio. Abraham Urrutia junto a su esposa, Susana Sandoval, denunciaron que en 2018 este vecino en cuestión usurpó el puesto contiguo, a 150 metros de su casa. “Hicimos las denuncias correspondientes, pero nadie hizo nada. Fueron 15 las denuncias que presentamos y nadie hizo nada. La justicia está esperando que esto pase a mayores”, aseguró el hombre de 42 años.

De acuerdo a la información publicada por LM Neuquén, según consta la denuncia que realizó en la Comisaría 48 de la ciudad de Zapala, ya le habría “deseado la muerte” en reiteradas ocasiones. Pero la pelea se agravó este martes por la tarde, cuando el vecino fue hasta la tranquera, lo increpó a Abraham y lo invitó a “pelear”.

“Pasó por fuera de mi campo y me gritó: ` Vení, salí para afuera. Vení al campo a pelear. Te voy a matar. Salí no seas cagón sino te voy a prender fuego a vos, a tu casa, a tus perros y a tus chivas, salí´, y lo hizo”, expuso en la denuncia.

Tras ese hecho, Abraham junto con su esposa habían ido este miércoles por la mañana a radicar la denuncia por amenazas. Salieron a las 10:30 y “lo vieron que estaba fuera de su puesto” mirándolos. Ya en la comisaría, cuando estaban esperando que los efectivos policiales le tomaran la denuncia, la Presidenta de la Comisión de Fomento de Mallín del Muerto los llamó diciendo que se les estaba prendiendo fuego la casa. “Ahí, salimos disparados”, dijo.

Recorrieron los 12 kilómetros que separan de Zapala a su puesto, y cuando llegaron ya estaba trabajando Bomberos Voluntarios y Policía de Zapala y de Mariano Moreno. “Pero ya estaba todo destruido. Prendieron fuego el corral con las 62 chivas preñadas y toda la casa estaba quemada”, describió. Solo sobrevivió una chiva, pero la tuvo que sacrificar porque tenía los ojos quemados y lastimaduras que la hacían sufrir mucho, indicó el medio citado.

Según relató, “las pruebas conducían al vecino” y esta pareja quiere “Justicia”. “Nos quedamos con lo puesto y nada más. Perdimos todas las chivas y más de un año de trabajo”, expuso.

“Este jueves iré a la fiscalía a presentar las pruebas, cuando me desocupe voy a limpiar de nuevo y ver qué puedo rescatar. Y me acomodaré para volver porque esta persona quemó para que nos fuéramos, pero no le voy a dar el gusto”, concluyó.

Por su parte, la presidenta de la comisión de fomento rural de Mallín del Muerto, María Ida Maripan, aseguró que este hombre en cuestión tiene problemas con varios de los vecinos. «Hace 30 años que vivo acá y hace once ocupo este cargo. Y desde hace dos años que este hombre vino a usurpar la casa, que tenemos problemas en el paraje», dijo a LMN.

Según contó la familia de Susana es la propietaria del campo y «el matrimonio vive en la casa de lo que era el padre de ella». En el puesto de al lado, en donde vivía la tía de Susana, es donde este hombre se instaló y nunca más se fue. «Estamos intentando solucionarlo por las vías legales, pero esto parece que no tiene solución. No sé que está esperando la Justicia», explicó Maripan.

Fuente: Diario La Reforma