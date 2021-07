El diputado provincial Facundo Sola dijo este miércoles a este diario que Alternativa Pampeana es una “nueva línea” dentro del peronismo y aseguró que participará de las elecciones legislativas de este año en el Frente de Todos. Según manifestó, será precandidato a senador. De esta manera, en caso de pasar el filtro con los avales y otros trámites, habrá al menos dos listas por Todos: la de “unidad” con las principales cuatro líneas internas y la encabezada por Sola.

Hoy precisamente el gobernador Sergio Ziliotto se refirió al lanzamiento del diputado por Alternativa Pampeana. “No le coartamos la posibilidad (de ser candidato) a ningún afiliado“, respondió el mandatario.

Sola fue hace casi una década uno de los fundadores de Compromiso Peronista, comandada por Oscar Jorge, para enfrentar al vernismo.

En los últimos meses había quedado relegado. Incluso en Compromiso ya lo daban “hace rato” fuera de la línea interna.

En las últimas horas, Ziliotto y los integrantes de las cuatro principales líneas internas presentaron una lista de “unidad” para los comicios donde se deben elegir dos senadores y cuatro diputados nacionales. Por supuesto, quedaron sectores marginados. Uno de ellos, el de Sola.

“Nosotros -dijo el exintendente de Realicó- ponemos en evidencia que hay una alternativa que ve de manera diferente las prácticas políticas, que busca instancias de diálogo y participación entre lo público y privado con periodicidad, que ve de otra manera la forma de gobernar”.

“Queremos plantear ideas y construir en el disenso. No como una pelea, porque si se piensa así no entendemos la democracia, como lo ven muchos. Sino, no se puede debatir. Queremos que se discutan los temas. Plantear que hay otra manera de ver la cosa pública, el rol de los partidos político, que se puede generar otra confianza con la gente que la invite a participar”, explicó.

“No puede haber solo una posición hegemónica, cuando también se puede construir con diferencias de criterio y de opinión para brindar lo mejor a la gente”, dijo Sola.

“Entendemos que la política tiene que ser más amplio que un acuerdo de listas mayoritarias. Nuestra intención es ser alternativa contra una forma de ver el gobierno y la cosa pública”, dijo.

Igualmente hizo una aclaración respecto a Sergio Ziliotto. “El gobernador es mi gobernador, el presidente es mi presidente, vamos a seguir apoyando la gobernabilidad”, manifestó.

Dijo que se está armando la lista, que lo llevará a él como candidato a senador, y que representarán “distintos sectores y regiones” de la provincia.

“La gente tiene miedo a mostrarse, pero muchos nos dicen que nos van a acompañar”, indicó. “No tenemos los recursos de otros, pero si la convicción de valorizar la política, de apertura, de mayor federalismo. Queremos que la gente sepa que hay un grupo que pensamos diferente a lo dado”, dijo Sola.

Fuente: Diario Textual