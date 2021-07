Parece que en la gestión de la intendenta Mónica Curutchet junto con la concejala Emilia Romero las palabras se las lleva el viento.

En el Barrio Doña Ramona, del sector sur oeste de la localidad, estaba el parque «Alfredo Hernández», con un cartel con su nombre sobre la calle Alfredo Palacios que fue arrancado. La concejala Romero se encargó de visitar el lugar, hablar con los niños y de reunirse con los vecinos del barrio para prometerles que dejarían un espacio verde para que funcione una cancha de fútbol y un parque destinado al disfrute de los niños. El proyecto se presentó en el Consejo Deliberante.

Pero resulta que a Romero y Curutchet no les importa romper promesas porque aplastaron las ilusiones de los niños y pasaron a ocupar el tan preciado espacio verde para construir viviendas.

Entre gallos y medianoche acabaron con el parque, y al amanecer terminaron con la ilusión y comenzaron con la construcción de las viviendas. Poco le importó a la macrista Mónica Curutchet y a la concejala Emilia Romero incumplir la promesa.

«No es que estamos en desacuerdo en que se construyan barrios para la localidad, todo lo contrario, bien se sabe que la demanda habitacional es enorme», dijeron los vecinos del barrio. La cuestión está en que la construcción de las veinte viviendas se pudo haber hecho en otro de los tantos terrenos que Curutchet tiene disponible en Castex, y no justamente en el cuál primaba la alegría de los niños y la conformidad de los padres por ver a sus hijos jugar.

Enojo de los padres y molestia

Varios de los padres se pusieron en contacto con el periodístico Impacto Castex, que se emite por la 99.9, y expresaron su enojo y desacuerdo para con la concejala Emilia Romero y la intendenta Mónica Curutchet. «Mentirosas» es la palabra que mas se escuchó.

¿Se puede hablar de negligencia?

La prioridad de dejar ese terreno como un espacio verde con cancha de fútbol para que los chicos puedan jugar fue un proyecto que Romero manifestó a los vecinos del Doña Ramona y presentó en el Consejo Deliberante, hoy por hoy ya no existe.

Hoy nos hicieron llegar a la redacción de Impacto Castex una captura de un mensaje de WhatsApp de un vecino del barrio, donde la concejala Emilia Romero pide reunirse mañana en el Doña Ramona a las 13hs junto a Curutchet para hablar sobre el proyecto de la plaza aprobado por el Concejo.

Si a las pruebas nos remitimos tiempo atrás, cuando se organizaban torneos de fútbol con los niños, Emilia Romero, con la presencia de la intendenta Curutchet, donó pelotas para que los chicos pudiesen jugar. Inclusive en su cuenta de Facebook la concejala macrista subió fotos de cuando había hecho entrega de las mismas. Ahora se olvidaron de los niños y las promesas, y pretenden arreglar con una reunión lo que ya destruyeron.

Hacen y deshacen

Hacen y deshacen como si fueran los dueños de la localidad, pero se olvidan que solo son gobernantes gracias al voto de los ciudadanos que depositaron su confianza en ellos. Ahora piden reuniones para intentar solucionar un tema que no tiene solución porque el daño ya esta hecho.

Curutchet y el hostigamiento a Impacto Castex

Bien se sabe que Curutchet y su entorno persiguen a los empleados municipales que escuchan nuestra radio. ¿Por qué tenemos que soportar el hostigamiento de parte de Curutchet y su entorno para con nuestros medios? Podemos dar fe, a través de audios, que más de una vez le hemos pedido entrevistas a la intendenta sobre ciertos temas y ella no responde.

Nosotros no estamos negados a dialogar con ella, Mónica piensa que es una cuestión personal. Todo lo contrario, nosotros escuchamos a los ciudadanos mientras ella persigue a los empleados municipales que nos escuchan. Curutchet no se da cuenta de que hay cosas que no están del todo bien.