Tras la Copa América conseguida por la Selección Argentina, retornó la Copa Libertadores tras una intensa fase de grupos. Entre los argentinos que se encuentran en los octavos de final, Boca Juniors fue el primero en iniciar los duelos de ida frente a Atlético Mineiro en busca de seguir su camino hacia el tan ansiado título. Si bien lo mostrado por el equipo de Miguel Ángel Russo llevó más inquietud que tranquilidad a sus fanáticos, todas las miradas estuvieron puestas en el VAR y en el insólito gol anulado en la Bombonera.

El equipo de la Ribera mejoró en los últimos minutos de la primera mitad y fue a los 34′ cuando consiguió abrir el marcador: gran jugada de Marcelo Weigandt por la derecha, centro al medio del área, Norberto Briasco no puede ganar la pelota en el aire y en el segundo cabezazo del defensor de Mineiro, Diego González ganó y marcó el 1-0 de cabeza. El Xeneize festejó, pero el árbitro detuvo la situación al escuchar la comunicación desde el VAR.

La situación fue repetida varias veces y no se observa ninguna falta o ilegalidad en la acción que puso a Boca por delante de su rival. Aún así, luego de más de 7 minutos sin decidir, el árbitro colombiano Andrés Rojas se acercó a la pantalla y allí decidió anularlo. Al mismo tiempo, Marcos Rojo e Ignacio Fernández -capitán de Mineiro- se acercaron a observar el monitor, algo prohibido. ¿La explicación? Al parecer, observó algún tipo de carga de Briasco en la primera acción previa al gol. Los jugadores locales estallaron y sobre el final del primer tiempo se acercaron a quejarse con la terna. Como si esto fuera poco, amonestó a Rojo por observar la pantalla y no al ex River, Nacho.