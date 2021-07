El subsecretario de Salud de la provincia, Gustavo Vera, anunció que las nuevas vacunas que llegarán se destinarán, en su gran mayoría, a segundas dosis para completar los esquemas de vacunación contra el coronavirus.

El lunes, en tres vuelos diferentes Argentina, recibió más de 2 millones de vacunas que comenzaron a ser enviadas a las provincias.

Entre este miércoles y jueves, a La Pampa llegarán más de 10 mil dosis: 6.000 de Sinopharm y 4.200 de Sputnik V componente 2.

La estrategia del Ministerio de Salud es completar los esquemas de vacunación para atenuar el impacto que tendrá en el sistema sanitario el ingreso de la variante Delta, que ha provocado rebrotes en casi todo el mundo.

Según el Monitor Público de Vacunación de Nación, La Pampa recibió hasta el lunes pasado un total de 228.502 vacunas. Aplicó 181.964 primeras dosis y 52.589 personas tienen el esquema completo.

Vera dijo que en la provincia circula mayoritariamente la variante que se originó en Brasil. «La variante manaos es el 75% de los casos por la investigación genómica. La Delta no está, por eso queremos no aumentar tanto las primeras dosis y queremos completar las segundas dosis todo lo posible», aseguró en declaraciones televisivas.

El funcionario también destacó el impacto que tiene la vacunación en atenuar la internación de pacientes por Covid. «La situación epidemiológica es estable con un número alto de casos, un promedio de más de 270 casos en los últimos siete días. Han disminuido mucho las internaciones en los hospitales. Y las camas de terapia intensiva global estamos entre 65 y 68%, pero han disminuido las camas covid. Hay mucha circulación y está impactando el sistema de vacunación», comentó.

Por esto, solicitó a la población que se inscriba para recibir la vacuna contra el coronavirus. «Se amplió la vacunación a mayores de 18 años sin factores de riesgo, pero necesitamos que la comunidad se inscriba. Es fácil la inscripción», dijo.

Descartó ir a buscar a las personas que no están inscriptas. «Vamos a intensificar la propaganda, pero es ir casa por casa es imposible. La idea es comunicarlo para que se inscriban todos. La vacuna no es obligatoria. Ir a la casa de uno no se si corresponde. Si persuadir e informar», aseguró.

Consultado por la aglomeración de gente en los festejos por la obtención de la Copa América, Vera dijo que «son todas cosas peligrosas, sabemos que no corresponde. Sabemos que se tendría que haber festejado en casa y no juntarse».

Fuente: Diario de La Pampa