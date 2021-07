«Estamos trabajando para presentar a la brevedad los candidatos que integrarán las listas para senadores y diputados por el Frente de Todos, mediante negociaciones que lleva adelante el gobernador con diferentes sectores del PJ y otros partidos que integran el frente», explicó el ministro Daniel Pablo Bensusán, al término del acto en Toay.

En el actual contexto epidemiológico, será una campaña electoral «totalmente atípica. El justicialismo está acostumbrado a recorrer el territorio, los barrios, y tener reuniones con sectores sociales, económicos, industriales. No podremos convocar reuniones multitudinarias y por eso será una campaña diferente. Los responsables de la estrategia comunicacional estudiarán cuál es la mejor manera de llegar a los votantes y a difundir lo más claramente posible nuestra propuesta», consideró.

También advirtió que Carlos Verna se mantiene como conductor de la línea Plural, más allá de su nuevo renunciamiento. «Fue muy claro al manifestar que no cambió su situación de salud en los últimos tres años, pero es el referente indiscutido de la Plural y para muchos otros pampeanos: Verna siempre será el referente principal de nuestra línea», puntualizó. No obstante, reconoció que «hoy le toca a Sergio estar al frente de estas cuestiones, porque (Verna) no puede salir del domicilio y porque como presidente del PJ es responsable de buscar los consensos para que la lista represente a todos los sectores».

Si bien todavía no diseñaron plataforma electoral ni definieron ejes para la campaña, «la idea será continuar consolidando la relación de los legisladores nacionales con el gobierno provincial». Según Bensusán, «hay sobradas muestras de que cuando un proyecto genera conflicto o no es conveniente para La Pampa nuestros legisladores se plantaron para defender los intereses de la provincia. Seguiremos por ese camino, junto a un gobierno nacional que acompaña y cumple las promesas, con obras y recursos».

Finalmente, al ser consultado sobre la figura de su eventual sucesor al frente del Ministerio de Gobierno, respondió que «primero hay que pasar las elecciones», aclaró que el gobernador tiene «mucha confianza en el gabinete y el equipo de gestión» y confesó que va «a extrañar el ministerio» aunque también se mostró «muy contento por este nuevo desafío».

Fuente: La Arena