La Plaza San Martín, de la localidad de Toay, fue sede del Acto Central conmemorativo por los 205 años de la declaración de la Independencia Argentina. Asimismo, se celebró un nuevo aniversario de la mencionada ciudad, que arribó a sus 127 años de vida.

La ceremonia fue encabezada por el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Daniel Pablo Bensusán, quien estuvo acompañado por el intendente local, Rodolfo Álvarez, el jefe de Brigada, Coronel Pablo Pardo, el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, diputados provinciales, el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, autoridades provinciales, municipales y de seguridad.

Tras la entonación del Himno Nacional Argentino, habló a los presentes el intendente anfitrión; seguidamente se compartió un video institucional con imágenes de la localidad para luego dar paso al mensaje del ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. Finalmente se compartió un material audiovisual producido por el Ministerio de Educación de la Provincia.

En nombre del Gobierno provincial, el ministro Bensusán transmitió el saludo del gobernador Sergio Ziliotto a vecinos de Toay y ciudadanos de La Pampa. “Vivo con mi familia en Toay, por eso esta celebración de su aniversario me resulta cercana, realmente llena de satisfacción ver en lo que se ha convertido Toay, una ciudad con vida propia, ejemplo de crecimiento y desarrollo”, expresó.

“Y eso se nota también en las personas, cuando dicen ”soy de Toay” con orgullo, participando de las actividades de las instituciones, que son muchas, demostrando que hay un interés verdadero en que la ciudad siga creciendo”, continuó el ministro, quien consideró que “las localidades crecen cuando hay proyectos claros, gestiones responsables y trabajo en común entre los municipios y el Gobierno provincial, y acá lo hay, como en toda la Provincia. No hay localidad donde no esté presente el Gobierno provincial que encabeza Sergio Ziliotto, acompañando, fomentando y financiando obras y proyectos para engrandecer a los pueblos. En el año 2003 Carlos Verna comenzó a desarrollar la descentralización y hoy la estamos profundizando y consolidando”.

Y agregó: “Miren el caso de Toay, si nos ponemos a observar la ciudad con detenimiento, veremos la cantidad de mejoras que se produjeron en los últimos años: la sucursal del Banco de La Pampa, la estación de servicios de Pampetrol, la nueva subestación eléctrica y podemos seguir enumerando, todos logros de gestión, pero también logros de una población que defiende a su ciudad y a la quiere cada día mejor. Hoy también festejamos los 205 años de nuestra Independencia, del día que en los representantes de las provincias decidieron dar el paso más importante de nuestra historia institucional, resolviendo independizarse del imperio español y tener un gobierno soberano. Pero no se agota en un momento histórico determinado, todos y cada uno de los días transcurridos desde 1816 es de una militancia permanente por sostener la soberanía política y la independencia económica. Son los dos brazos que sostienen un Estado nacional con la capacidad de tomar sus propias decisiones, sin ningún tipo de condicionamientos, con el único objetivo de garantizar crecimiento, desarrollo y una mejor calidad de vida de los habitantes de este país federal y diverso. Y esta pelea diaria las damos todos y todas, como lo hicieron quienes nos antecedieron en la historia, y soñaron la realidad de esta Argentina que nos enorgullece. Ser independientes no es solamente cortar los lazos con quienes gobernaban del otro lado del océano, es ser responsables de llevar adelante proyectos de crecimiento de una Nación, con la garantía de que sus habitantes vivirán mejor”, prosiguió,

Luego destacó: “así recordamos por supuesto al general San Martin y al general Manuel Belgrano, que se pusieron al frente de las tropas para hacer realidad el objetivo perseguido desde 1810 de declarar la independencia nacional. Pero también a “Macacha” y Martín Miguel de Güemes que juntos a sus gauchos infernales eran un freno a las tropas españolas en el norte grande de nuestra patria, hombres y mujeres, a quienes le ardía de amor el pecho por la tierra en la que vivían, sentían el impulso de ofrecer su vida si fuera necesario para edificar una casa común que nos hermanara bajo la bandera celeste y blanca. Por supuesto que siempre enfrentaron dificultades e intereses poderosos, aun en una lucha tan ética como la de darnos una patria y un Estado para bienestar de las grandes mayorías, porque para algunos era más importante acumular riquezas atados a los intereses portuarios del monopolio español, que garantizar una organización política soberana que mirara de frente a las provincias que representaban la patria morena, pero cuando hay un pueblo consciente de su destino histórico, nada detiene su marcha, y el 9 de julio de 1816, ya hace 205 años, declaramos la independencia nacional y comenzamos a transitar la historia de la Argentina”.

VACUNAS.

“No se puede hablar de independencia, si no se generan políticas que puedan crear nuevas fuentes de trabajo, nuevos planes de vivienda, mejor salud, mejor educación y mejor seguridad. Por supuesto que hubo momentos difíciles, la lucha por la organización nacional enfrentó visiones distintas de país, que desangraron durante años nuestra patria, en otras ocasiones, hubo que enfrentar a grandes grupos económicos que pretendían anteponer su interés particular por sobre el del conjunto, recurriendo a golpes de Estado, desestabilizaciones económicas o presiones a instituciones de la república. Y el desafío sigue vigente en la actualidad, lo vemos diariamente, la soberanía de un país independiente es generar políticas que permitan responder a la gente cuando lo necesita, como es hoy el sistema de vacunación pampeano contra esta pandemia. Hoy estamos fabricando vacunas en nuestra patria, eso también es soberanía, defender la independencia nacional hoy es desendeudarnos, es invertir en educación, ciencia y tecnología, es fortalecer el sistema sanitario, promocionar el sector productivo en el marco del fortalecimiento del mercado interno, regular la economía para que sea el estado y no el mercado el que establezca las prioridades políticas”, dijo el ministro.

Y afirmó: “el 9 de julio debe ser un reflejo de un compromiso permanente por la causa histórica, donde cada uno y cada una de nosotros estamos llamados a cumplir un papel central por encima a de cualquier diferencia política, porque la patria nos contiene a todos y todas. Seamos libres e independientes, pero defendiendo a nuestra ciudad, a nuestra provincia y a nuestra Argentina”, agregó.

A modo de cierre, el titular de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos expresó: “desde La Pampa, con un firme compromiso militante con la patria y su pueblo, nos comprometemos a levantar las banderas históricas de Independencia y Soberanía, para tomar las decisiones necesarias para que quienes habiten esta bendita tierra argentina puedan realizarse en el marco de una comunidad que se realiza, en paz y sin claudicar ante los intereses sectarios que nos alejan de la unidad nacional, la integración latinoamericana, la independencia económica y la justicia social. Feliz cumpleaños Toay… Viva la Patria… Y viva La Pampa!”.

