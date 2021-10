La secretaria administrativa del Senado de la Nación y militante de La Cámpora, María Luz Alonso, confirmó ayer jueves que será candidata a senadora por el oficialismo en las próximas elecciones legislativas junto al hombre del vernismo, Pablo Daniel Bensusán. «Quiero acompañarlo en la boleta y que nos sometamos a la voluntad popular», afirmó.

Con un claro tono de convencimiento y entusiasmo, Alonso celebró el proceso de unidad al que llegó el justicialismo en La Pampa y aseguró que trabajarán «para llevarle la mejor propuesta al pueblo pampeano». «Paly encarna un proceso de renovación y trasvasamiento generacional del partido. Es un hombre de diálogo y consenso; no existe un dirigente de La Pampa de cualquiera de los partidos que no haya tenido un diálogo con él, un acuerdo por el bienestar de los pampeanos», sostuvo.

En declaraciones Alonso no dejó dudas al afirmar que Bensusán «es hoy el mejor candidato que tiene el peronismo para ofrecer luego de que (Carlos) Verna haya dicho que no iba a competir».

«Es una persona con la que tengo diálogos cotidianos desde hace muchos años, por eso estoy muy feliz de ser parte de este proyecto, de hacerlo con él», sostuvo.

Durante gran parte del año pasado sonó el nombre de «Luchy» como parte de la fórmula que encabezaría la boleta de candidatos a senadores nacionales junto con el ex gobernador y líder de la línea Plural, Carlos Verna. Sin embargo, a pocos días de la fecha tope para presentar las listas ante la Cámara Electoral, el ex mandatario anunció que no sería candidato por su estado de salud.

De inmediato, el peronismo comenzó a pulir el acuerdo que terminó sellado con el nombre del ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos propuesto por la línea mayoritaria como primer candidato junto a Alonso, en representación del kirchnerismo.

Proceso.

Durante la entrevista radial, la funcionaria se mostró satisfecha debido al proceso de renovación que atraviesa el partido en La Pampa. «Hemos tenido la capacidad política de encarar el proceso de una manera sumamente sana, en un año en el que atravesamos por un proceso de renovación con (Sergio) Ziliotto como conductor de los destinos del partido y yo que lo acompaño», expresó.

«Entendemos que lo importante es el pueblo de La Pampa y el bienestar de los pampeanos y pampeanas. Para que eso pase debemos llevar las mejores ofertas que continúen la conquista de derechos», dijo al tiempo que remarcó que «a mi humilde criterio» quien encabeza ese recambio es Bensusán.

En esa línea, la dirigenta del kirchnerismo pampeano fue consultada acerca de una foto que subió a su Facebook en marzo pasado donde se la ve junto a Bensusán y si se imaginaba que un par de meses después esa iba a ser la fórmula electoral. «No me lo imaginaba porque fue una reunión en la que habíamos charlado del partido previo a la renovación de autoridades», recordó.

«Veníamos buscando consenso a partir del diálogo, que todo sea sano y natural, y lo logramos: hoy tenemos una lista de unidad en el Partido Justicialista, unidad en el 95% de las Unidades Básicas de la provincia y con un 50% de hombres y un 50% de mujeres», destacó Alonso durante la entrevista.

«Le pedí línea abierta».

Finalmente, Alonso fue consultada acerca del anuncio de Verna del sábado pasado y contó que tuvo la oportunidad de manifestarle su respaldo a la decisión. «Siempre tengo diálogo con Verna, hemos construido una relación de enorme respeto político y personal que la catalogo como una amistad», dijo.

En esa línea, agregó que durante la conversación que tuvieron le pidió también que quede abierta la línea de contacto pese a su decisión. «Cuando lo escuché hablar de su enfermedad y de las ganas de lucharla se me estrujó el corazón. Le dije que tenía mi apoyo y le pedí que siga con la línea abierta para que me siga aconsejando», afirmó.

Por último, Alonso sostuvo que se sintió «recontra identificada» cuando Ziliotto habló en este medio el sábado pasado y dijo que había un egoísmo político en pensar que con la candidatura de Verna se solucionaban «todos los problemas del partido».

«Quiero ser parte del proceso del peronismo, seguir mirando a los ojos a los coterráneos», completó.

«Una gran fórmula»

Tras confirmarse los nombres de quienes encabezarán la fórmula de senadores y senadoras del Partido Justicialista, el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, celebró el acuerdo. «Hoy con mucha alegría podemos decir que tenemos una gran fórmula para representar a nuestro espacio político y nuestro partido en las próximas elecciones nacionales», expresó.

A través de una publicación en sus redes sociales, el dirigente de La Cámpora consideró que la fórmula «expresa y sintetiza lo mejor de nuestro partido con compañeras y compañeros muy capacitados para seguir con el camino de la defensa de todas y todos los pampeanos que lleva adelante nuestro gobernador @SergioZiliotto».

A su vez, el intendente de la capital provincial también le dedicó unas líneas a Alonso, con quien tiene una afectuosa relación de amistad: «En lo personal además es una gran alegría por el cariño que siento por ‘Luchy’ con quien camino y construyo política hace más de 10 años».

En el párrafo final, Di Nápoli dirigió su mensaje a la población santarroseña. «Es una excelente oportunidad para elegir a candidatos que legislen con responsabilidad y ayuden a la gestión diaria que hacemos desde el municipio, y por eso es trascendental el apoyo a Paly y a Luchy», cerró.

Con el visto bueno de CFK

Durante la entrevista, la candidata a senadora nacional por La Pampa aseguró que recibió el aval de la vicepresidenta Cristina Kirchner para postularse. «Cristina me ha revalidado y autorizado para que lleve adelante esta oportunidad», contó la actual mano derecha de la titular del Senado de la Nación.

A su vez, aseguró que «no sólo me dio el okey sino que me instó a que lo haga y me ofreció todo su acompañamiento y apoyo».

Fuente: Diario La Arena, Radio Noticias