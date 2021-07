Juntos por el Cambio en La Pampa, que todavía espera su conformación, vive sus horas definitorias en un mar de especulaciones y candidatos lanzados a la espera del cierre de listas. Este lunes llegará a la provincia el interventor y negociador del PRO, el diputado nacional Marcelo Wechsler, que se reunirá con el presidente de la UCR Julio “Tito” Pechín y también los presidentes de los otros partidos que integran Propuesta Federal: el MID y el Mofepa.

El frente opositor al PJ se hará sí o sí. Pesa sobre la UCR la posibilidad de la intervención por parte de la mesa nacional si no se concreta la alianza que ya se alcanzó en la mayoría de las provincias.

Entretanto, las candidaturas se siguen sumando. En el radicalismo está lanzado Hipólito Altolaguirre para senador por los Celestes con el respaldo del senador Juan Carlos Marino y el diputado Martín Berhongaray. Presionaron para una lista de consenso que llevara a “Poli” como cabeza, pero finalmente no hubo consenso.

La dispersión es la nota por estas horas. El que ya avisaba era Daniel Kroneberger y los que se lanzaron esta semana fueron los Azules de Francisco Torroba y desde General Pico el concejal Guillermo Coppo. Esto obligó a que el intendente Juan Carlos Olivero saliera a impulsar a Kroneberger para que no quedara atrás. En este sentido, parece que la alianza que mantenían el “Ruso” y Torroba no está prosperando. Kroneberger avisó que va por la senaduría, Torroba que busca diálogo para una lista de consenso, pero si no se logra irá con Hugo Pérez a la cabeza.

Las Mujeres Radicales también indicaron que las principales candidaturas tienen que ser para mujeres. Avisaron que harán una lista propia y hasta una línea nueva que las represente. Finalmente, no se sabe qué hará Juan Carlos Passo, eterno candidato, en su vuelta al radicalismo después de haber estado con el PRO. La caída de su afiliación le juega en contra.

Por el PRO por su parte está lanzado Martín Maquieyra. Ve difícil una lista junto con algún sector del radicalismo, que pretenden los dos cargos en juego para la oposición (una senaduría y una diputación). Con el partido dividido e intervenido, quienes juegan en contra de la línea oficial autodenominados Nueva Mayoría, quieren negociar la integración con alguna lista radical, colocando nombres en segundos lugares. Finalmente, el que está pidiendo avales para poder ser parte es el exfuncionario Luis Bertone.

Fuente: Diario Textual