La obra sería llevada adelante por un empresario local -exfuncionario de aceitados vínculos políticos y con un pesado curriculum- que participó de la licitación de varias obras públicas, entre ellas la ampliación de la planta de oxígeno en el Hospital Molas.

Una clara violación al Código Urbanístico de la ciudad obligó a la Municipalidad de Santa Rosa a clausurar la construcción de un complejo de departamentos en el barrio Las Camelias, lindero al Parque Recreativo Don Tomás.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario, la clausura se produjo en los primeros días del mes de junio y fue como consecuencia de un reclamo grupal que presentaron algunos vecinos de esa barriada santarroseña.

El expediente en cuestión, originado dentro de la Dirección de Obras Particulares, a cargo de Víctor Rodríguez, es el Nº 5104/2021, referencia Nº 46828.

El abogado Gerónimo Miranda Cid, exdirector y expresidente de Pampetrol y presidente del Grupo Rigem S.A.

La construcción de los departamentos sería llevada adelante por el abogado santarroseño Gerónimo Miranda Cid, exdirector y expresidente de Pampetrol durante la gestión del entonces gobernador Carlos Verna y actual presidente del Grupo Rigem S.A. que participa -curiosamente- de varias obras públicas.

Incluso tuvo adjudicada la ampliación de la planta de oxígeno en el Hospital Lucio Molas, por casi 60 millones de pesos, durante el mes de abril de este año y en el marco de la pandemia del coronavirus.

«La cara visible acá siempre fue Miranda Cid, aunque el dueño del terreno y a nombre de quién debe estar la obra es otra persona… su suegro o exsuegro. La misma modalidad estaría llevando adelante con propietarios de otros terrenos en el barrio», coincidieron varios frentistas del lugar consultados por este diario.

La preocupación en el vecindario tiene su razón de ser. En el barrio no hay servicios de agua potable, ni de cloacas. «Nosotros cuando nos vinimos a vivir sabíamos que esa eran las condiciones… y no renegamos de eso. Lo que no podemos aceptar es que en una cuadra donde ya vivimos cinco o seis familias, sin ningún tipo de servicios, nos pongan un complejo de ocho departamentos, cuando encima es algo que está prohibido», explicó uno de los habitantes del lugar.

Los vecinos del barrio también le hicieron llegar las sospechas a las principales autoridades santarroseñas, sobre todo cuando se enteraron de que está en marcha una inminente modificación del Código Urbanístico de la ciudad.

«Nadie empieza a construir ocho departamentos y proyecta otros dúplex similares si no está seguro de que lo va a poder hacer… nosotros estábamos convencidos de que se estaba buscando una excepción, a partir de contactos políticos, del Código Urbanístico. Pero, bueno… ahora nos aseguraron de que no va a ocurrir nada de eso, y de hecho la obra la clausuró el propio municipio», subrayaron los vecinos.

La notificación de la clausura que hizo la Dirección de Obras Particulares dice, textualmente, lo siguiente: «… cumplo en informarle que se procedió a clausurar la obra que se está llevando a cabo en el inmueble ubicado en calle Alelíes 365, dado que no cuenta con la documentación técnica reglamentaria autorizada por este municipio, dando intervención al Juzgado Municipal de Faltas».

En el barrio Las Camelias tampoco pierdan de vista lo que pueda llegar a ocurrir con la especulación inmobiliaria. Tienen claro que el primer complejo de departamentos que logre la habilitación puede dar paso a un desarrollo urbanístico para el cual la zona no está preparada, ni tampoco resistiría dada su cercanía al espejo de agua.

«Hay un par de loteos de importantes dimensiones, que están en manos de grandes inmobiliarias, y cuyos lotes no se han vendido… a cualquier grupo empresario podría resultarse atractivo la construcción de un edificio, o de varios, frente a la Laguna Don Tomás», señaló el mismo grupo de vecinos del barrio.

Un currículum de peso

Gerónimo Miranda Cid, el día que fue coronado como integrantes de Pampetrol. El empresario que se habría animado a violar el Código Urbanístico de la capital pampeana, Gerónimo Miranda Cid, es abogado egresado de la Universidad Nacional de la Pampa y tiene un curriculum de peso. Realizó una Diplomatura en Petróleo y Gas en la Universidad Austral. Desde 2006 a 2020 fue fiduciario en proyectos constructivos privados de ejecución y comercialización de obras civiles y presidente de Grupo Rigem S.A. En 2008 se desempeñó como Director de Obras Particulares y Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Santa Rosa. En 2009 fue Subdirector de Planificación, Documentación e Inspecciones del mismo municipio. Entre 2011 y 2012 fue Asesor Legal en Administración Provincial del Agua. Desde 2009 al 2012 se desempeñó como Asesor Legal del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de La Pampa. En el año 2012 fue Secretario Legal del Consejo de Obras Públicas del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de La Pampa. A partir de 2016 ocupó diversos cargos en Pampetrol SAPEM hasta su nombramiento como Presidente entre 2018 y 2019. En abril de 2020 fue nombrado director suplente de YPF. Su «domicilio especial» es Macacha Güemes 515, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El caso de Larrañaga Los vecinos del barrio Las Camelias no pudieron evitar la mención del polémico edificio céntrico que construyó el exintendente Luis Larrañaga y que, modificaciones mediante, igual quedó como hecho consumado. El cuestionado edificio, denominado como «La Torre Médica», en su momento tuvo que ser paralizada por incumplimiento de las ordenanzas al decidir construir sin permiso ni terreno, un piso más. Esta actitud de Larrañaga le valió diversos reproches porque no cumplía con algunas ordenanzas específicas de la municipalidad, mientras su hermano era el secretario de Hacienda de la gestión que debía autorizarlo. «Lo que pasó es que la ley de hemodiálisis se había modificado y nos quedaba chico, explicó el bioquímico tiempo después. Necesitábamos más metros cubiertos, lo que hizo que hubiera que hacer ampliaciones». Esas obras complementarias no habían sido autorizadas por la municipalidad. Con posterioridad Larrañaga y sus dos socios salvaron la situación comprando el inmueble de al lado, para cumplir con todas las normas urbanísticas.

Fuente: Diario de La Pampa