Después de haberse bajado en la interna de Juntos por el Cambio, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich sorprendió con varios comentarios sobre su pasado como militante montonera y confesó que aprendió a armar bombas molotov, pero ahora dice que no «recuerda cómo hacerlo»

En una entrevista con TN, la funcionaria de juntos por el Cambio sostuvo: «No sé armar bombas«, pero ante la repregunta -visiblemente incómoda- aseguró: «Alguna vez armé una molotov, pero me olvidé ya. Hace tantos años que si me dijeras cómo hacerla ahora… no»

Por otro lado, Bullrich también reveló: «De los ’70 y la militancia siento que hay algo que me une en mi vida, que es la pasión por cambiar la Argentina». No obstante, trató de alejarse de lo que hizo en aquel momento y añadió: «hay prácticas que yo de joven pensé que eran las que cambiaban el mundo que no las haría nunca más y no se las recomendaría a nadie«.

En medio de su intento para tratar de despegarse de aquel pasado, la líder del PRO aseguró: «Uno lo ve con Ortega (Presidente de Nicaragua), que terminó siendo igual que Somoza, aquel dictador que volteó, porque las practicas te condicionan las formas de hacer las cosas». Y, más allá de eso, disparó: «Es lo que pasa en Cuba».

Patricia Bullrich contra Larreta: «Imponer un candidato no es ganar»

Arde la interna en Cambiemos luego de que la ex ministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, decline su candidatura en CABA en las elecciones 2021 para evitar una interna con la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que irá como candidata porteña impulsada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En este marco, Bullrich no se contuvo y ya le declaró la guerra a Larreta que no para de ordenar las filas a su conveniencia. Es que no solo logró ubicar a Vidal como candidata en CABA y bajar a Bullrich sino que también está detrás del desembarco de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires.

Bullrich que asegura que su renunciamiento tiene que ver con «ayudar al distrito de CABA» pese a que si ella se postulaba contra Vidal «iba a ganar», la dirigente del PRO aclaró que con su decisión no ganó Larreta sino que ganó el PRO, ganó Juntos por el Cambio. «No creo que haya ganado Larreta. El imponer un candidato no es ganar. También dar un paso de ejemplaridad es ganar», lanzó Bullrich.