«Estoy muy feliz por la elección de Paly, porque encabece la lista y por acompañarlo», sostuvo este jueves María Luz Alonso, la compañera de fórmula de Pablo Bensusán en el Frente de Todos para las próximas elecciones legislativas.

«Tuvimos una charla con Sergio (Ziliotto) y me invitó a participar de este armado que está realizando y conduciendo. Hablé con Cristina y me dio todo su apoyo», explicó sobre las negociaciones que se llevaron adelante.

– ¿Te sorprendió la renuncia de Verna o te la esperabas?

– Me entristeció más que sorprenderme, porque yo tengo una relación de amistad con Carlos. Creo que Verna sintetiza al peronismo en su totalidad… el resto siempre tenemos algún abollón, le caemos mejores a unos, peores a otros. No hay dudas de que era «el» candidato, pero después escucho sus argumentos y dice que no porque quiere priorizar su salud, porque tiene cáncer, y se me estruja el corazón. Por la relación de amistad que tengo con él, me entristeció mucho. En lo personal tiene todo mi apoyo.

– ¿Estamos frente a un traspaso generacional en el peronismo? ¿De recambio de nombres históricos?

– Creo que entre todos los que tenemos responsabilidades políticas estamos construyendo un nuevo escenario producto de que muchos compañeros de mucha trayectoria, que le han garantizado triunfos al peronismo durante años, por la propia biología han dejado de ejercer la lucha. Eso nos da ahora una responsabilidad que encabeza Sergio Ziliotto y que no solo lo está haciendo de muy buena manera, sino que nos da la posibilidad de estar a la altura de las circunstancias. En eso estamos, en deponer un montón de actitudes individuales y de intereses particulares para que el partido evolucione.

– ¿Bensusán era alguien con quien mantenías un trato cotidiano?

– Yo con Paly tengo un trato casi cotidiano y estoy muy feliz por la elección de Paly, porque encabece la lista y por acompañarlo. No solo por la relación en términos personales que tengo con él, sino porque no hay dirigente hoy en La Pampa que no haya tenido algún tipo de diálogo con Paly o algún tipo de acuerdo en favor de la provincia.

Fuente: El Diario