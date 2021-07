Luciano Maceda, viceintendente y dirigente de la Alianza Victorica, un espacio que gobierna desde hace ya 3 gestiones, sostuvo ante este medio la importancia del radicalismo y su representación. «Poli (Altolaguirre) es muy buen candidato y una gran alternativa», señaló de acuerdo a la carrera electoral que se viene por conformar las fórmulas, y pidió por las Mujeres Radicales: «deben encabezar alguna de las listas; tenemos que adecuarnos a los cambios de la realidad», señaló en ese sentido.

Maceda dio un pantallazo a este medio sobre el momento que vive la UCR de cara a la última semana para definir alianzas y candidatos. En ese aspecto, mencionó un concepto repetido los últimos meses: «recambio generacional». El viceintendente y dirigente de la Alianza Victorica sostuvo que «el radicalismo debe evolucionar y presentar nuevas alternativas».

En ese contexto, bancó la precandidatura de Hipólito Altolaguirre: «Poli es un buen candidato y una gran alternativa. Es una figura importante y nueva en la política, pese a ser conocido. Uno no puede pensar en solamente en el apellido, sino también en la propuesta», aseveró en dialogo con este medio. Además, pregonó por una unidad partidaria para «llevar los mejores candidatos» y «que no pase lo mismo que en 2017».

Por otro lado, también mencionó a la agrupación Mujeres Radicales, que viene ganando peso y reclamando un lugar para competir en las elecciones. «Las Mujeres Radicales deben encabezar alguna de las listas. El mundo y las necesidades sociales evolucionan más rápido que la política y debemos adecuarnos a la realidad», explicó.

También, ante la posible conformación de una línea interna, Maceda opinó: «no me parece mal. No son solamente mujeres, también hay muchos varones que estamos en el movimiento. Ojalá se llegue a un acuerdo y encabecen alguna lista, sino, la manera de resolverse será ir a las PASO y que decida el voto de la gente», sostuvo. «El recambio es algo necesario y natural», agregó.

Finalmente, se mostró molesto con sus socios opositores y el enfriamiento de las negociaciones con el PRO La Pampa. «La sensación que uno tiene es que el radicalismo no sabe con quién hablar, si hablamos con los interventores, o los que están en contra, o el presidente del PRO», expresó. «La pregunta es, ¿Conviene esperar al PRO y no hablar con otros sectores?, ¿Es necesario hacer la alianza con ellos? No debemos perder mucho tiempo con eso», confió a este medio.

Además, criticó la relación entre el centenario partido y el macrismo. «Parece que nos juntamos con un fin electoral y al día siguiente nos peleamos. Pasa en la Cámara de Diputados que tenemos un bloque de radicales y otro del pro, al final… ¿Somos o no somos Juntos por el Cambio?», cuestionó.

Siguiendo la línea, comentó que la vuelta del Frepam, a futuro, «es una posibilidad».

«Un grupo que ha ido creciendo quiere volver a las bases del radicalismo. Sin embargo, hoy por hoy ningún partido puede ir sólo a una elección, sobre todo si aspira a gobernar», cerró.

Fuente: Dos Bases