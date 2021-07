La organización Convocatoria Abolicionista Federal dio a conocer el contenido de una carta al Juzgado de Ejecución Penal donde manifiesta su oposición al pedido de salidas transitorias que realizó el exboxeador Víctor Purreta, condenado por el femicidio de Andrea López.

«La familia sigue esperando que Purreta diga dónde está el cuerpo de Andrea», subrayaron las feministas. Además, manifestaron su apoyo a Julia Ferreyra, mamá de Andrea, en la lucha que lleva adelante.

«Julia, en estos largos años que ha transitado la búsqueda, se ha fortalecido en el dolor y en la impotencia de no tener respuestas, pero no ha bajado los brazos y hoy está, nuevamente, pidiendo la aparición del cuerpo de Andrea y exigiendo que la Justicia no autorice para el femicida y proxeneta de Andrea, el beneficio de salidas transitorias que ha solicitado a solo 7 años de una condena a 25 años», destacaron.

Además, este miércoles por la tarde, el Movimiento Feminista de La Pampa realizó una concentración en el Centro Judicial Santa Rosa donde leyó un documento en el mismo sentido.

