Maria Schneider contó una historia atravesada por conflictos y dramas familiares. “A mi hija le sacaron a su hijo el 17 de agosto de 2018. Ella lo dejó con una amiga y volvió tarde, en mal estado y esta persona llevó el nene a Niñez y Adolescencia. Nunca más lo vió”, dijo la mujer.

Su hija atravesaba en ese momento una grave situación, marcada por las adiciones.

Schneider asegura que al día siguiente fue a la dirección de Niñez y Adolescencia para pedir por su nieto. “Nunca me ofrecieron tener a mi nieto. Le dijeron a la abuela materna, pero ella dijo que no podía tener tiempo para una criatura”, recordó la mujer.

Asegura que esa vez su hija, Sabrina Torino declaró contra ella. “En esa oportunidad estábamos peleadas. Ella dijo barbaridades de mí, cosas que no tenía que decir porque estaba enferma. Habló mal de mí dijo cosas que ni se acuerda”, explicó.

“Ahora hablamos, hicimos tratamiento y estamos bien”, explicó.

Pero su hija después escribió una carta que entregó a una defensora. “No sé qué hizo con esa carta (la defensora). Ella quería que la carta llegara a la jueza”, afirmó. Esa circunstancia y el hecho que Schneider era víctima de violencia de género por parte de su pareja (una situación que asegura está solucionada), determinaron el cuadro que no la favorecía para la tenencia de su nieto.

En la actualidad, María Schneider tiene trabajo y su hijo menor (de 10 años) a cargo. “Me salteaban porque no tenía una casa ni sueldo fijo. Pero yo alquilo y trabajo. Mi impotencia es porque nunca acudieron a mí”, remarca la mujer.

Las consultas alcanzaron a sus hermanas (tías abuelas del nene) y a su madre (la bisabuela), pero todas consideraron que no estaban en condiciones de atenderlo. Pero Schneider insiste que nunca le preguntaron a ella para que se hiciera cargo de su nieto.

“Mi mamá dijo que no podía hacerse cargo porque no podía pagar una niñera”, agregó.

“A mí la jueza (de menores Anahía Brarda) nunca me atendió. Y cuando pedí apelación, no me la dió”, dijo Schneider.

Dijo que ahora quiere “saber el paradero de mi nieto. Saber si está en Catriló. Me habían dicho que lo dieron en adopción a una familia de Bariloche. Pero en Niñez y Adolescencia una persona me dijo que está en Catriló y no fue dado en adopción”, afirmó.

Ahora que salió el caso de Marina Holzman -una madre que pide ver a su hija y a quien le sacaron la tenencia-, María Schneider volvió a pedir ayuda para ver a su nieto. “El nene está por cumplir años”, dijo.

Además, recordó que cuando nació, a raíz de los problemas de salud de su hija en el parto, Schneider fue quien se llevó el nene a la casa desde el hospital. “Me lo dieron a mí, mientras esperábamos que mejorar mi hija. Tuve cinco hijos y crié cuatro (una nena murió). Ahora quiero saber dónde está mi nieto. Y que la jueza vea que tengo la tenencia de mis dos hijos menores, que están a mi cargo”, afirmó.

“Ahora estoy a la par con mi hija. Hizo tratamiento, cambió un montón. Y está totalmente cambiada. Hicimos las paces y está totalmente unida conmigo para esto”, remarcó Schneider.

Desde la dirección de Niñez y Adolescencia, aunque no había precisión del caso, dijeron que la mujer se acerque al organismo.

Fuente: El Diario