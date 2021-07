«Si mi lugar es el Senado, tendré que estar ahí», madrugó a todos los peronistas y no peronistas el diputado del Frejupa, Oscar Zanoli. Con Carlos Verna retirado de estas elecciones, el sendero a allanar para el PJ y «el gran elector», Sergio Ziliotto, será el del candidato de La Plural, que espera ansiosa en la cima de la lista, y que se encuentra con Zanoli, tal como él afirma, «en el lugar donde la política lo necesite». El ex intendente de Ingeniero Luiggi tiene todas las fichas para ocupar ese lugar al que Verna no asistirá y reserva para el primer candidato fuerte de la era Ziliotto al frente del Partido Justicialista.

El nombre de Oscar Zanoli recorrió diferentes medios de La Pampa -este, el primero- por ser un señalado para sumarse a la lista que hasta hoy tiene a Luchy Alonso para ir a las legislativas.

El diputado del Frejupa, que pica en punta para meterse como candidato a senador, uno de los preferidos de Verna y aclamado por los intendentes, reconoció «me gustaría estar en el Senado», sin embargo, sostuvo «no estoy desesperado por un cargo de esos».

No obstante, es conocido el dicho «todo llega para quien sabe esperar». Zanoli lo entendió perfectamente: «en la política hay que estar donde se lo necesite, no dónde ambicionamos llegar», le explicó a este diario uno de los apuntados a ocupar ese lugar vacante en la lista.

«A mi me pone bien que reconozcan y valoren a uno. Soy una pieza más. Hoy estoy adentro del bloque. No me bajo, pero me gustaría culminar estos dos años en la Cámara», contó el diputado del Frejupa.

Pero, de acuerdo a lo que le contó a este medio, el tironeo y el ser uno de los preferidos del actual gobernador y presidente del PJ, hace ilusionarse con la posibilidad. Ante la consulta sobre si quisiera pelear el Senado, Zanoli respondió «si, me gustaría».

Y si faltaba algo para largarse, el diputado cerró la charla al afirmar: «Si mi lugar es el Senado, tendré que estar ahí».

Fuente: Dos Bases