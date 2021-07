El viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, cargó con dureza este lunes contra el ex presidente Mauricio Macri quien en las últimas horas intentó victimizarse a través de una carta abierta en momentos en que la justicia avanza en la recolección de pruebas de varias causas en su contra.

«La carta es increíble, las declaraciones de Mauricio Macri en esa carta deberían analizarse más desde la psicología que desde el derecho. Con todo lo que ya se conoce sobre la persecución burda y feroz de su gobierno a opositores, con todo lo que se conoce acerca de cómo digitó, organizó y ejecutó esa manipulación judicial de su gobierno es ridículo lo que dice, y es propio del cinismo con el que Macri se manejó toda su vida que ahora alegue una persecución judicial en su contra y pretenda victimizarse», aseguró Mena en diálogo con Radio 10.

Mena advirtió que «Macri deberá dar explicaciones en la Causa Correo que involucra a toda su familia y en todas las otras causas en las que está involucrado».

«La justicia está actuando libremente y ese es el problema para Macri, la justicia está juntando pruebas y se le está complicando la situación en las causas en las que se lo investiga» señaló.

Y recordó que «es escandaloso cómo utilizaba la sede del Gobierno para atender su situación personal convocando a jueces, miembros del ministerio Público Fiscal, funcionarios de distintas áreas del Ejecutivo, directivos de la empresa familiar para discutir lo que horas después se convertían en resoluciones judiciales o resoluciones administrativas del Estado nacional que involucraban nada más ni nada menos el patrimonio de la familia Macri. Eso es escandaloso e incurrió en gravísimos delitos que es lo que se está investigando».

«No quedan dudas de para qué Macri quiso ser presidente de la Nación, vino con un plan económico que produjo la deuda más escandalosa de la que se tenga registro, benefició a ciertos sectores y para seguir estafando desde el grupo económico de su familia al Estado argentino», sentenció Mena y agregó: «Uno no encuentra una sola política para beneficio de la sociedad porque fueron por el poder del país para otra cosa, para garantizar grandes negocios y salvar la fortuna familiar».

Y sentenció: «Que ahora por una resolución judicial en una causa que lleva 20 años alegue una persecución judicial y se victimice es propio del cinismo de Macri, vivió toda su vida al margen de la ley y no tolera que la justicia pueda avanzar, no tolea que la justicia esté actuando y no acepta una justicia independiente».

