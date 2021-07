, comenzó afirmando esta madrugada el cantante de cumbia «El Dipy» en un programa radial., te hacen un recorte y queda como eso», agregó el ahora comunicador social.

En la madrugada de este viernes, el cantante cumbiero siguió con sus justificaciones y desconociendo las historias de muerte y corrupción en la construcción de autopistas durante la dictadura militar, marcó esto como un hecho positivo.

«Cuando dije que han hecho cosas bien te digo que hicieron bien, no hablo de la vida, sabés lo que hicieron bien, viste la autopista 25 de mayo y tomás la Ricchieri y te vas a Ezeiza para irte a la mierda, esa la hicieron los milicos. Después son unos hijos de puta», puntualizó el candidato que quieren llevar a la provincia de Buenos Aires Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

EL DIPY RESALTÓ LA FIGURA DE ASTIZ

Para cerrar su raid de barbaridades, «El Dipy», desde un lugar de ignorancia total porque nadie en su sano juicio puede elevar la figura de un asesino de la calaña de Alfredo Astiz, uno de los personajes más sanguinarios de la última dictadura militar, condenado por delitos de lesa humanidad en la Argentina y en Francia, puso de relieve lo que este siniestro personaje le dijo en el juicio en el que le dieron cadena perpetua a Hebe de Bonafini.

«Yo no terminé el secundario pero trato de leer, de saber qué paso y miren que me encontré, la declaración de Astiz, saben quién es Astiz no? («siiii, si si», le contesta una locutora) Astiz la tenía enfrente de Hebe de Bonafini, en el medio del juico, y te voy a decir textual lo que dijo Astiz en el medio del juicio y Astiz (sic) dijo esto en el medio del juicio, o sea, estaban en el medio del juicio y Astiz dijo esto en el juicio, escuchá bien: ‘Señora -a Hebe de Bonafini- se acuerda cuando allanamos su casa y tenía un arsenal de guerra listo para atentar contra un banco y usted después de un enfrentamiento con los terroristas dentro de su casa me suplicó para que lo dejara con vivir diciéndome que no tenía que ver con lo que hacían sus hijos’, en la jeta se lo dijo, se cae el relato, se cae la mentira de los derechos humanos», dijo, orgulloso, «El Dipy».

Es decir, para el cantante cumbiero devenido en periodista «se cae el relato y la mentira de los derechos humanos» por la frase de un asesino, condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad en dos países.

Es decir, para «El Dipy» estaba bien que un militar entrara a la casa de alguien, sea terrorista, cura o profesor, y tuviera la potestad de decidir si asesinarlo o no. Para un creyente, se podría marcar, que acepta que en este caso Astiz tuviera el poder de la vida, es decir, el poder de Dios.

«El Dipy» ya había mencionado las fotos de Astiz con las Madres de Plaza de Mayo, seguramente no llegó a leer que Astiz se infiltró con el nombre de Gustavo Miño entre las madres, de la manera más cobarde que puede existir, utilizando su dolor.

Seguramente «El Dipy» no sabe que Astiz es conocido como «El Angel de la muerte». Seguramente ni Macri ni Bullrich ni Viviana Canosa, tampoco les debe interesar, llegaron a susurrarle a oído al Dipy que Astiz fue condenado en Francia a prisión perpetua, por el secuestro y el asesinato de las monjas Alice Domon y Léonie Duquet.

Seguramente «El Dipy» no sabe que este marino marplatense asesinó a una chica adolescente, de origen sueco, llamada Dagmar Hagelin porque la confundió con una guerrillera.

Seguramente «El Dipy» no sabe que Astiz era valiente para asesinar mujeres, torturarlas y violarlas, pero en la guerra de Malvinas se entregó sin tirar un solo tiro. Ni uno.

Seguramente «El Dipy» no sabe que Astiz se infiltró en Madres de Plaza de Mayo y asesinó a Azucena Villaflor, Esther Ballestrino y María Ponce.

«El Dipy», de la escuela de Canosa, cree que vale todo por un punto de rating. Creen que trascender es más importante que el saber. Y así terminan defendiendo dictaduras sin ningún tipo de pudor. Pero todo es efímero y a la larga la historia los pone en su lugar.