La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, participó este jueves del acto de entrega de 10 mil netbooks en el marco del programa «Conectar Igualdad Lomas» y cargó con dureza contra el gobierno de Mauricio Macri al que acusó de discontinuar «Conectar Igualdad» por el cual durante su gestión se entregaron más de 5,4 millones de netbooks a estudiantes del secundario.

Acompañada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, Cristina recordó el programa «Conectar Igualdad» y muchas de las inversiones productivas u obras públicas que se hicieron en aquellos años.

«Muchos dicen que no tomábamos préstamos, claro que los tomábamos, pero no los tomábamos para la timba financiera, pero para la producción y la obra pública sí que los tomábamos» dijo y advirtió que «claro que había problemas, pero todos los problemas que teníamos en 2015 en los cuatro años siguientes se multiplicaron al infinito y surgieron otros que no teníamos como esta deuda de 45 mil millones de dólares y con esa plata no se construyó ninguna fábrica, no mejoramos salarios, no compramos 5 millones de netbooks y sin embargo debemos 45 mil millones de dólares que antes no debíamos«.

Y advirtió: «El FMI va a pretender condicionarnos en nuestras políticas».

Por eso pidió que «cuando pase esta pandemia, que va a pasar, vamos a tener que sentarnos seriamente todos los que tengamos vocación política y representemos los intereses que representemos, porque todos representamos intereses, algunos los de las grandes mayorías nacionales, el desarrollo nacional, la industria nacional, la tecnología nacional por ejemplo y otros representan otros intereses, vamos a tener que sentarnos, y los grandes responsables que tomaron este crédito casi criminal de casi 45 mil millones de pesos van a tener que dar explicaciones y vamos a tener que escucharlos para ver como pretenden pagarlo sin someter al hambre y al escarnio una vez más al pueblo argentino«.

Y concluyó: «Creo que en 2015 éramos más felices de lo que fuimos con lo que vino después«