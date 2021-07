La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, envió este jueves un contundente mensaje para la oposición, al cuestionar el rol que asumieron en el marco de la pandemia y convocarlos a trabajar en conjunto de manera seria: «Tenemos que abordar este debate con todos los argentinos, piensen como piensen y estén donde estén».

«Vamos a salir y espero que todos los que hemos abrazado la vocación política tengamos en claro que la política es representar intereses, que tengamos la grandeza y la inteligencia de comenzar a discutir en serio a través de propuestas», enfatizó Fernández, durante un acto que encabezó en Lomas de Zamora para presentar el programa «Conectar Igualdad Lomas», junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el intendente del municipio, Martín Insaurralde.

En ese sentido, la exjefa de Estado hizo alusión al fuerte endeudamiento desplegado por el gobierno de Mauricio Macri y señaló la importancia de encarar el problema desde los distintos lugares de responsabilidad: «Debemos hacer todas y todos un gran esfuerzo para encontrar una forma de abordaje y de discusión de nuestros problemas a partir de números y cosas reales y concretas, y cómo vamos a afrontar este endeudamiento que tenemos que pagar en este Gobierno, pese a que no lo contrajimos».

Sobre este punto, hizo foco en el duro escenario que dejó el gobierno macrista: «Argentina ya estaba patas para arriba cuando llegó la pandemia, endeudados como nunca. Todos los problemas que teníamos en 2015 se multiplicaron y agravaron hasta el infinito en años posteriores, como la deuda con el FMI al que le debemos 45 mil millones de dólares».

«Queremos escuchar a los que la contrajeron (la deuda) para ver cómo hacemos para pagar esto sin someter al hambre y al escarnio al pueblo argentino. Si vamos a discutir nimiedades y cuestiones menores mientras está sucediendo esto en la República Argentina, no nos los van a perdonar a todos los que quieren representar políticamente a sus compatriotas», sostuvo.

Y añadió: «Más allá de la ubicación partidaria que cada uno y cada una tenga, yo creo que en 2015 éramos más felices. Teníamos expectativas, no teníamos este nivel de endeudamiento feroz, que constituye una restricción tremenda sin precedentes».

Como contracara, enumeró que durante su gestión se entregaron 5 millones de computadoras, se firmó el decreto por el cual se aprobó el primer convenio colectivo de trabajo de los docentes universitarios, el salario había crecido en 1200 por ciento y que la Argentina tenía el mejor salario mínimo vital y móvil en dólares de toda América Latina. «Estábamos en un país donde decidíamos nuestras políticas económicas con autonomía porque Néstor había tenido la genialidad de desendeudarnos del FMI en 2005», resaltó.

Cuestionó «el bombardeo mediático» instalado desde el comienzo de la pandemia, a través del cual se instaba a la población a no cuidarse. «No logro entender qué es lo que persiguen. Creo que en el fondo no creen y no quieren a la Argentina. En un momento pensé ‘bueno es un anti nosotros’, pero son tantas las cosas que dicen que en realidad odian a los argentinos».

«Cuando pase esta pandemia vamos a tener que hablar en serio de responsabilidad. No ir a la tele a sarasear, tampoco difamar, mentir, creer que por acusar al otro, difamarlo, o denunciarlo se pueden ganar las elecciones», recalcó, y consideró que la discusión actual no es sobre «propuestas o medidas», sino que «son todas generalidades, sarasa, condenas y denuncias».

«Tengo la perspectiva de que cuando la pandemia termine los poderosos van a ser más poderosos y los débiles vamos a ser más débiles, los ricos más ricos, los pobres más pobres. Por responsabilidad histórica, por convicción personal y por representación popular tenemos que abordar este debate con todos los argentinos, piensen como piensen y estén donde estén», concluyó.

El éxito de Conectar Igualdad

El programa presentado esta tarde consiste en la entrega de 10.000 tablets a alumnos y alumnas de sexto año de primaria de escuelas de gestión pública y privada del distrito. Además, comprende de la implementación del programa TED (transformación educativa digital) y la provisión de conexión wifi en todos los establecimientos educativos.

Fuente: El Diario