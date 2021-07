Desde hace varias semanas un automóvil policial volvió a circular por las calles de la localidad luego que su motor fuera reparado. Además, la Dirección Provincial de Defensa Civil hizo entrega a la Comisaría de una camioneta en calidad de préstamo. De esta manera, los policías trabajan con lo que tienen mientras aguardan la renovación del parque automotor de la dependencia, una decisión que depende del Ministerio de Seguridad de la provincia.

Defensa Civil prestó camioneta

El comisario Matías Vargas confirmó que «por suerte se logró poner en frecuencia el Corsa, con la colaboración del Departamento Logística de la URI y una parte de los fondos recaudados con la venta del bono contribución». «También tenemos una camioneta que está en modo préstamo y pertenece a Defensa Civil», amplió. Esta última unidad cumple un importante servicio en la zona rural. «Es necesaria para circular por los caminos vecinales y para llegar prontamente cuando somos convocados o si surgiera algún hecho porque el corsita es casi exclusivo de uso urbano», agregó.

Gestiones

Vargas desde el inicio de su gestión ha realizado gestiones ante sus superiores para cambiar los móviles policiales. «La problemática está planteada, sabemos que otros lugares también necesitan vehículos. Estamos a la espera de una resolución. Si nos llega a tocar un móvil nuevo o en mejores condiciones haremos la devolución de la camioneta a Defensa Civil», dijo.

En la actualidad el auto y la camioneta optimizan el servicio de seguridad. En este sentido, señaló Vargas: «Totalmente, más ahora con los operativos que tenemos que realizar diariamente. Habrán visto que hace unos días estuvimos en el acceso a la localidad de mañana y tarde y también hacemos control de circulación dentro del pueblo».

Infracción por no uso del barbijo

El uniformado informó que en los últimos días «varios vehículos» fueron secuestrados porque sus ocupantes, en el marco de las restricciones vigentes por la segunda ola de coronavirus, «circulaban sin permiso, fuera del horario permitido y no estaban realizando ninguna tarea esencial. En todos los casos se retuvo el vehículo y se labró una infracción al artículo 205. También, estamos habilitados a hacer infracciones a la ley 3242, por el no uso del tapaboca». De esta manera, se le preguntó si labraron infracción por incumplimiento al protocolo Covid-19. «Sí, hemos hecho por no uso del tapaboca», reveló y explicó el procedimiento. «Cuando se va a identificar a un conductor se le solicita que se coloque el barbijo y si manifiesta que no lo tiene consigo se le labra la infracción a la ley. Se procede al secuestro del vehículo, se pone a disposición de la Justicia y en el término de 72 horas se entrega el rodado a su titular si así lo dispone el fiscal de turno». Además, cabe destacar que el infractor no debe abonar una multa en la comisaría, este asunto se resuelve en el ámbito de Justicia.

Fuente: InfoWini