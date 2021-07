Homero Cruz Marques (foto) es el abogado que se presentó ante el Poder Judicial para solicitar desalojo de al menos 4 familias que ocupan un terreno en el asentamiento El Nuevo Salitral, ubicado en inmediaciones de la Laguna Don Tomás.

Cuatro familias recibieron en las últimas horas notificaciones del inicio de la causa en el Poder Judicial y ya anunciaron que resistirán cualquier intento de desalojo del lugar donde han construido sus viviendas en el año 2019.

Marques se presentó como propietario de la Parcela 18 del predio pero las familias sostienen que en la Dirección de Catastro no hay un dueño registrado.

El asentamiento El Nuevo Salitral se conformó hace tres años con familias que no tenían un lugar para vivir y decidieron ocupar terrenos en cercanías de la laguna. En ese lugar, hay terrenos que son municipales y otros que son de particulares. La gestión de Luciano di Nápoli no accionó judicialmente para desalojar las familias pero los propietarios privados han decidido hacer las denuncias.

Miguel, uno de los vecinos que recibió la intimación judicial, pidió a la Municipalidad de Santa Rosa una solución. «Queremos una solución para nosotros. Cada cuatro años votamos a alguien para que nos de respuestas y resulta que ni siquiera nos atienden», aseguró Miguel a este medio de comunicación.

«Ahora llegó esta intimación de Homero Cruz Marques, antes había venido Marta Colippi (se presentó como representantes de pueblos originarios) también a reclamar la propiedad de estos terrenos. Nosotros hace más de tres años que estamos acá y no nos dan una respuesta. No somos chorros, no somos corruptos, somos gente trabajadora que lamentablemente no tenemos una casa para vivir», dijo.

Miguel aclaró que «no queremos que nos regalen nada. Esto que tenemos lo construimos nosotros. Es un esfuerzo muy grande el que hicimos, me costó mucho». Explicó que levantó su vivienda con ladrillos cerámicos y perdería todo si tiene que dejar el lugar.

En el asentamiento El Nuevo Salitral hay más de 30 familias. Aseguran que es nula la ayuda de la Municipalidad de Santa Rosa.

Yésica, otra de las vecinas, explicó que «hace tres años estamos acá y nunca nos dieron una solución desde el municipio. Nos dijeron que eran terrenos inundables, que son terrenos contaminados y ahora que son de propiedad privada».

«Los vecinos que estamos acá en la toma desde 2019 estábamos en situación de calle, sin poder pagar un alquiler, ni poder acceder a las viviendas sociales, por eso decidimos tomar las tierras. Esta es una crisis habitacional que se profundizó con la pandemia, sobre todo para nosotras que vivimos de la construcción, de las changas», comentó.

Anunciaron que van a realizar otra marcha para que le den una respuesta al reclamo de una vivienda.

Fuente: El Diario