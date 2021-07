Paulo Bregani, que desde el 2015 se dio la oportunidad de tener una línea conformada para las internas contra Julio “Tato” González porque no se pudieron consensuar ideas, fue llamado junto a su línea para hacer un arreglo y formar parte de la lista de González, junto a Marcelo Steinbauer y Eduardo “Conejo” Garnero. En diálogo con Impacto Castex, el joven peronista dijo que “nos reunimos para ver los puntos que teníamos en común, para armar una lista para la UB, trabajar para las legislativas y llegar con un Justicialismo más unido para el 23, lo que une es la idea, no caras y nombres”.

El dirigente justicialista dejó bien en claro que “no está todo saldado, sólo se consensuó un arreglo por el peronismo, sino no ponemos gestos de grandeza el peronismo va a desaparecer en Castex y esa no es la idea, estamos todos dentro del Justicialismo”, y agregó que “yo no voy a decir a quien querer, ni voy a decir que andamos a los besos y abrazos, las diferencias siguen estando, pero sólo que consensuamos un arreglo y definimos que yo vaya como presidente de la Unidad Básica. Yo creo que sólo no se gana y gradualmente o de a poco tenemos que unir al Justicialismo”.

“Mi grupo y yo tuvimos un acto de grandeza al pensar en el peronismo de Castex y no en las individualidades, es por eso que se llegó a un consenso, el que nos conoce sabe cómo pensamos y eso no lo vamos a cambiar nunca porque fue y será nuestro lema la honestidad, la transparencia, el no mentir, el ser sincero, decir la verdad al afiliado peronista o al independiente, esa siempre fue nuestra línea y seguirá siendo, sólo fue un consenso, ojalá esto pueda seguir a futuro, hablando con nuestras diferencias pero escuchándonos”, resaltó.

Cabe mencionar que las elecciones previstas para la Unidad Básica de Eduardo Castex, fueron suspendidas por el alza importante de casos de Covid-19 en La Pampa. Respecto a esto, “la UB no está acéfala, aún está Claudia Tamagnone como presidenta, serán ellos los que saldrán a vender los candidatos de las elecciones legislativas”.

Sobre las próximas elecciones agregó que “va a haber seguramente un representante de cada una de las líneas principales de La Pampa y tratará de tener un consenso dentro del PJ”, y previó que los candidatos pueden llegar a ser “para senadores, de Plural Daniel Lovera y de la Cámpora Luchy Alonso, y para diputados, por Compromiso Ariel Rauschenberger y por Convergencia Lichi Marin, respecto a los senadores creo que si no va Verna va a ir Luchi Alonso en primer lugar”.

“Hubiera estado bueno que no fuéramos a internas, está bueno que Leonel Enter se postule con su línea, pero estaba en la mano de González arreglar, ya que Enter y su grupo formaban parte de la lista de González”, explicó. “Yo creo que el Justicialismo no da para este tipo de internas, no digo que esté mal, tiene el derecho para participar, no sé cuál fue el motivo por el cual no se llegó al consenso, pero me parece bien que participen, pero es una lástima que no se haya llegado al consenso”, declaró.

“En los últimos años siempre se lograba una lista de consenso, que yo recuerde no ha habido elecciones internas por renovación de autoridades como pasa este año, que no digo que esté bien o mal, somos todos peronistas, pero tenemos diferentes visiones políticas”, indicó y comentó que “después de ver que perdimos el municipio, empezamos a ver si podemos unir al justicialismo, que no es tarea fácil, pero de alguna manera hay que empezar”.

Al respecto de lo que Bregani opina de “Tato”, el Candidato dijo que “yo no lo puedo salir a defender porque nosotros solo consensuamos una línea y yo no me reuní con él, yo sólo me reuní con Garnero y Steinbauer, pero es lo que piensa la gente. Esta decisión es en pos de la unión del peronismo, siempre pensando en el afiliado, en el vecino peronista”.

“El que nos conoce sabe que no cambiamos los ideales porque sí, son cargos únicamente participativos, no es que cambiamos los ideales, los seguimos teniendo, compartimos el mismo espacio, solamente es que tratamos de construir, con esto no quiero decir que vamos a dejar de debatir, el debate va a estar para poder crecer”, expuso.

Sobre el macrismo, recalcó que “es muy triste que hayan salido a decir que el covid es sólo una gripe, cuando ha muerto mucha gente, muchos seres queridos, y es muy fuerte, choca, es de caradura hablar de cuestiones de salud cuando mientras estuvieron al frente lo minimizaron y ni siquiera tuvieron un Ministerio de Salud”, de esta manera hizo mención sobre lo que le hubiera ocurrido a Argentina si el PRO hubiera gobernado en época de pandemia.

También habló sobre el tema de la deuda externa, “no es nada que haya tomado la deuda externa, el problema está en que la dejó ir, la fugó en divisas y ahora los argentinos somos los que tenemos que pagar esa plata que se dejó ir o se llevaron ellos, también hay personas que se queda con lo que dicen uno o dos canales que difunden mentiras y no se encargan de desmentirlas”

“Son ciclos que se reproducen a lo largo de la historia, no es tanto partidario, es la manera de pensar y actuar, el mismo Raúl Alfonsín en otro contexto tenía la misma forma de pensar y actuar, no es solamente partidario, es cómo analizan la economía y la parte social”, y cerró con el tema de la oposición cuando recordó el llamado de Macri a Alberto Fernández “donde le decía que priorice la economía por sobre la salud y el que tenga que morirse que se muera”, contó.

De cara a las elecciones del 2023, Bregani señaló que “yo creo que puede llegar a haber un acuerdo para el 23, pero aún no está logrado, estamos trabajando para esto, para poner un buen candidato para el 23 tenemos que superar estos obstáculos, creo que estamos trabajando para eso y no sé si lo vamos a lograr, es una lástima que no se haya logrado un consenso ahora total, pero bueno todos tenemos derecho a participar y el afiliado será el que defina quien lo representará, el objetivo ahora es llegar con un Justicialismo unido al 23”, porque bien se sabe que la localidad de Castex por ende y tradición es peronista.

“Esta línea trabaja por la unión del peronismo, con discusión de ideas, estamos gradualmente y de a poco construyendo mediante el diálogo y el debate, porque desde dos sectores estamos convencidos en construir algo serio y grande para el Justicialismo, yo estoy convencido de que sí lo vamos a lograr, pero hay que trabajar en eso”, justificó.

“El que quiere al peronismo de verdad sabe que a veces hay que tener un gesto de grandeza y dejar los egos de lado para poder recuperar en el 23 el municipio”, concluyó.