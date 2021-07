No va a ser fácil en el radicalismo provincial acomodar los tantos de cara a las próximas legislativas nacionales. Si bien la Convención decidió el pasado sábado que continuará el frente con Propuesta Federal -esto es el macrismo y sus socios menores, el MID y el Mofepa-, las apetencias de algunos puede conducirlos a una nueva decepción, como sucedió en 2017, cuando un novel Martín Maquieyra se imponía en las PASO sobre Martín Berhongaray y Francisco Torroba (reunieron entre los dos más del 60% de los votos, pero el candidato terminó siendo el macrista que finalmente se quedó con la banca).

La presentación de más de un postulante radical selló la suerte de esa elección, y el piquense terminó siendo ungido diputado nacional. Hoy se está ante el mismo panorama, porque en el partido de Alem e Yrigoyen ya hay quienes largaron su postulación -más o menos explícita-, sobre todo para la senaduría. A río revuelto… ¿ganancia del macrismo?.

Hubo coincidencia en la convención radical que para disputarle la elección al Frente de Todos hay que consolidarse en la alianza opositora, pero la designación de candidatos amenaza con tornarse complicada.

¿Y el macrismo?

El macrista Martín Ardohain, que aspira a ser candidato a diputado nacional, dijo al ser consultado: «lo que se habló hasta ahora es que hay que constituir el frente con todos los que quieran sumarse. Una vez constituido podremos hablar de candidatos». Eludió así una respuesta concreta y agregó: «Si podemos llegar a una lista de unidad tanto mejor, y sino los distintos espacios tendrán sus candidatos, y Propuesta Federal también».

Maquieyra desde General Pico, consultado por este diario, dijo que veía «como positivo que el radicalismo haya habilitado la conformación del frente electoral. Nuestro partido también va en esa línea para armar Juntos por el Cambio, incluso sumando a otros grupos o partidos que tengan el mismo objetivo de ser una alternativa para La Pampa, y frenar al Kirchnerismo en el Congreso este año».

«Hacer el esfuerzo».

En relación a candidaturas expresó la idea de una «lista de consenso con los mejores candidatos. Tenemos que hacer el esfuerzo y tener a los mejores de cada espacio. Pero si no hay acuerdo las PASO son una buena forma de dirimir esas diferencias, siempre con el objetivo que nos une».

Recordó Maquieyra que «la mejor elección que hizo la oposición pampeana fue en 2017, donde alcanzamos el 45% de los votos, a unos pocos de ganar. Y lo hicimos después de una PASO, y creo que nos sirvió mucho». Lo que no dijo el actual diputado nacional es que el radicalismo fue con dos postulantes, y dividió fuerzas en su beneficio. El de Maquieyra, claro.

El Ruso firme.

Ayer mismo el equipo de prensa de Daniel Kroneberger, salió a enumerar los méritos del ex diputado provincial y nacional para volver a candidatearse. «Si alguien sabe de batallas electorales es…, Kroneberger», indicaron.

Y sostiene que «todas las elecciones que sorteó no fueron por acuerdos de cúpulas». Haciendo un breve repaso dice en un informe que «accedió a ser diputado nacional pasando por internas abiertas del radicalismo compitiendo con Antonio Berhongaray, Juan Carlos Passo y Francisco Torroba. En 2009 la UCR se abraza al boom de los ‘agrodiputados’ y Kroneberger da un paso al costado para evitar la interna partidaria» y fue ungido Ulises Forte.

«En 2011 el ‘ruso de Barón’ accede a la diputación nacional sorteando elecciones primarias dentro del Frepam», disputando con el mismo Pacheco Berhongaray, Josefina Díaz y Ricardo Consiglio», expresan desde su entorno.

En 2015 ya existiendo las paso «cedió su lugar de precandidato a senador» pero renovó en la Cámara Baja después de ganar las primarias a Ardohain (PRO). Su último intento fue para la gobernación en 2019. Le ganó la interna abierta en Cambiemos a Carlos Mac Allister, y luego fue derrotado por Sergio Ziliotto.

Desde el entorno de Kroneberger no dejan de señalar que «ahora su desafío es ser candidato a senador nacional» y destacan que «si alguna cualidad tiene es que ‘nunca fue a pescar a una pescadería’ y por eso refrendará sus intenciones en las urnas».

Torroba y Pechín.

El presidente del bloque de la UCR en Diputados, Francisco Torroba, se mostró molesto con Julio Pechín, quien manifestó sus preferencias por ‘Poly’ Altolaguirre para que sea candidato a senador por el partido.

«No estoy enojado con Pechín, pero sí debo advertir que el rol del presidente del partido debe ser unir», y no opinar a favor de un determinado candidato porque «de lo contrario pierde su rol de amigable componedor», expresó.

Torroba agregó que en tren de candidaturas su sector también los tiene, «y muy buenos, como Luis Evangelista, Patricia Testa y Hugo Pérez, entre otros. Pero no es cuestión ahora de dar nombres sino de trabajar para una lista de unidad, y las declaraciones de Pechín diciendo que prefiere a alguien determinado no van en ese sentido», reprochó.

Fuente: Diario La Arena