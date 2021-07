En el marco de las elecciones que se realizaron en Jujuy, el gobernador radical Gerardo Morales vaticinó una contundente victoria en las urnas provinciales y advirtió que esto hizo «pensar que puede haber un radical como candidato a presidente» en 2023 en representación de Juntos por el Cambio.

“Lo de ayer me hizo pensar, Facundo Manes y Martín Lousteau son potenciales candidatos a presidente, y sería un honor acompañarlos si así fuera; me hizo pensar que puede haber un radical como candidato a presidente”, resaltó el mandatario jujeño luego del triunfo en su distrito por casi 30 puntos por sobre el kirchnerismo.

Con el 98,39% escrutado, el Frente Cambia Jujuy obtuvo el 41,69% de los votos, mientras que el Frente de Todos-PJ sacó el 13,45%. Morales destacó que «el radicalismo tiene territorio y capacidad de gobernar, para lograr acuerdos”. En declaraciones radiales, el gobernador también respondió las críticas a Manes de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y le recomendó que debe «bajar un cambio».

“Lilita tiene que bajar un cambio con ser tan agresiva. La semana pasada elogió a Manes y ahora no le gusta; ella quiere ser prenda de unidad y la primera candidata en la provincia de buenos aires, creo que es una promesa que le hizo el PRO y no le cumplió, pero que no se la agarre con nosotros. Que se quede tranquila y se relaje un poco. Ella es muy oscilante”, se quejó el dirigente radical.