El presidente de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, Marcelo Rodríguez destacó el diálogo que mantuvieron las entidades rurales con el gobernador Sergio Ziliotto para abordar las problemáticas del sector y en especial el cierre parcial de las exportaciones de carne vacuna.

«El gobernador está muy interiorizado en el tema y nos dijo que en esto hay dos perdedores, el principal es el consumidor y en segundo termino el productor, y esto nos da tranquilidad porque es lo que nosotros veníamos exponiendo», aseguró.

Rodríguez dijo que el gobernador les dejó en claro que acuerda con Nación en «cuidar la mesa de los argentinos y también de reglamentar, intervenir la industria cárnica porque hay un descontrol».

Pero les manifestó que no apoya la medida de no permitir la exportación de la vaca a China. «Está de acuerdo con cuidar la mesa de los argentinos y también de reglamentar intervenir la industria cárnica porque hay un descontrol. Lo que si nos dijo que lo habló con el ministro Basterra y con Kulfas y le dijo que no está de acuerdo con el cierre de la exportación de la vaca a China, porque una provincia ganadera justo hay un comprador como China que nos lleva la vaca que ya queremos terminar nosotros y en eso no esta de acuerdo», indicó.

«La verdad es que nos dio tranquilidad en ese sentido y se comprometió también a hablar con los gobernadores de las provincias ganaderas», aseguró.

Agregó, en diálogo con este diario, que «también hay una coyuntura una provincial y una nacional. El gobierno nacional si o si tiene que levantar las exportaciones a la carne. El propio gobernador, en un momento, nos dijo soy consciente que si esto se mantiene en el tiempo corremos el riesgo que pase lo mismo que en 2005 y 2006. La verdad, el gobernador está muy interiozado en el tema».

«Estuvimos dos horas y media. Nos dejó una tranquilidad porque el gobernador sabe el problema y lo habló con Nación. Es nuestro interlocutor, porque una cosa es Nación y otra es la provincia. Nosotros estamos dispuestos a acercar propuestas porque de esto se sale juntos», completó sobre el tema.

Mesa Agropecuaria

Sobre la reactivación de la Mesa Agropecuaria, Marcelo Rodríguez dijo que «son muy buenas porque se aportan y se llevan las distintas medidas que beneficien a la Provincia. Es un canal que nos agrupa a todos. Van a estar las entidades rurales, Senasa, veterinarios, el Inta».

En cuanto al plan ganadero dijo que desde la Agrícola propusieron atender la parte alimentaria. «Nosotros propusimos que a la parte de genética, de sanidad y la crediticia, hay que agregarle la parte de alimentación. Planes de volver a las pasturas en la zona de cría. Si queremos aumentar la producción y el stock primero tengo que aumentar las reservas de pasturas. La transferencia de forrajes tienen costos altos, como por ejemplo, el picado de maíz para mantener la vaca de cría. Eso lo vas a recuperar cuando nazca el ternero y crezca y esto lleva determinado tiempo. Planteamos tener una financiación a la transferencia de pasto», explicó.

En relación a ese tema, agregó que «tenemos que ver la parte de estructura en los campos ganaderos. El productor se ha ido descapitalizando. La ministra de la Producción (Fernanda González) dijo que lo tienen previsto no solo con corrales sino picadas, alambrados y la distribución de agua para aprovechar mejor el pasto y no solo que se consuma el que está al lado de la aguada».

