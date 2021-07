El ambiente de Boca no es nada fácil, más allá de que de la mano de Miguel Ángel Russo, en el último tiempo ha cosechado títulos, y principalmente después de la llegada de Jorge Amor Ameal a la presidencia del club, al parecer el clima no es el mejor. Varios nombres importantes se han bajado del proyecto y se espera que esto no siga ocurriendo.

El Consejo de Fútbol de la institución ha sido cuestionado más de una vez por los refuerzos que han llegado, o por los que justamente no. Pero en esta ocasión, no tiene que ver con los futbolistas, sino más bien con algunos dirigentes, principalmente de la directiva azul y oro, que, según informó el sitio Infobae, excluyeron de una reunión al hombre que preside la institución para poder hablar acerca de su gestión desde que asumió en el club.

El poder hoy se lo dividen entre Ameal y Juan Román Riquelme, quien es mucho más que un referente futbolístico y a lo largo de este tiempo con su cargo en el club se ha hecho más fuerte y así, fue opacando la imagen del presidente, a quien casi no se lo ve declarando. Y poco tiene que ver esta situación con el Covid, ya que es claro que Riquelme está tomando decisiones que inciden directamente en el club y que son más importantes quizás, que las que pueda tomar el propio mandamás.

Otra realidad es que el juego también se abre para listas opositoras y esto incomoda al máximo dirigente de la institución. El 12 de junio, se llevó a cabo una reunión por Zoom en la que participaron 173 asambleístas a lo largo de seis horas para aprobar el presupuesto para el 2021/2022. La misma tuvo un saldo de 125 votos afirmativos y 48 negativos, entre los que hubo miembros de agrupaciones oficialistas y allegados a la oposición. El hombre que está en la mira de Ameal es José Luis Palazzo, quien preside las Asambleas de Representantes, ya que la presencia de los opositores no fue del agrado del mandamás del club.

¿Cómo está Boca hoy en día?

La situación actual no es la mejor en cuanto a dirigencia, hace algunas semanas había dejado el club Mario Pergolini, quien fuera parte de la fórmula junto a Ameal y la manera en que se fue de Boca tampoco fue la mejor. Tampoco favoreció la salida de Carlos Tevez luego de la eliminación con Racing de la Copa de la Liga Profesional. Y a pesar de que «Carlitos» hoy no tiene en sus planes sumarse a la política de la institución, puede significar una amenaza para el actual presidente de cara a las elecciones de 2023.