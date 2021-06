Lo que surgió desde el sector del kirchnerismo más convencido, hoy ya es casi una certeza generalizada en el Frente de Todos porteño. La posibilidad de que el legislador y asesor presidencial Leandro Santoro encabeza la boleta de diputados nacionales en CABA en las elecciones 2021 es admitida por propios y extraños aunque el orejeo de posibilidades seguirá hasta tanto Juntos por el Cambio termine de definir quién será su candidata. En un escenario polarizado, la expectativa en el Gobierno es acercarse al 30% de los votos, porcentaje que le permitiría sumar un diputado y dos legisladores locales. Nada mal para uno de los distritos más anti del país.

Podría decirse que la postulación de Santoro surgió de abajo hacia arriba. Principalmente, por el entusiasmo que genera en la militancia del Frente de Todos su desempeño en sus frecuentes apariciones mediáticas, en especial en terreno contrario. Entonces se vieron días atrás algunos afiches promoviéndolo que generaron algunos enojos en la dirigencia capitalina. Pero Santoro aseguró que él no los había mandado a pegar y que, en verdad, prefería renovar mandato como legislador, porque su idea es generar una propuesta del Frente de Todos en la Ciudad para discutirle el poder al macrismo.

“Rodríguez Larreta ha encontrado en la ciudad un discurso y modelo de gestión coherente. A nosotros no nos representa, pero no podemos dejar de ver que hay un sector de la sociedad que se siente identificado con ese modelo. Para ganarle hay que proponer un modelo alternativo”, explicó este lunes en diálogo con Roberto Navarro en El Destape radio. «Tenemos que empezar un nuevo paradigma para la ciudad que reemplace al de Larreta. A la ciudad de los próximos 20 años le falta alguien que la piense más allá de los desarrollos inmobiliarios y en función de la defensa de los intereses públicos», agregó.

La lista del Frente de Todos 2021

Pero si en algunos sectores quedaba alguna duda sobre Santoro, sus últimas apariciones televisivas-en el programa de Juanita Viale donde compartió mesa con el vicejefe porteño Diego Santilli y el debate en que se cruzó en TN contra el diputado ultramacrista Fernando Iglesias– terminaron por convertirlo en el mejor posicionado para encabezar la nómina a diputados.

Principalmente porque el otro posible postulante, el ministro de Deporte y Turismo, Matías Lammens, ya le expresó al presidente Alberto Fernández su intención de seguir en su cargo. Luego de atravesar estos dos años en los que no pudo lucirse por culpa de la pandemia, Lammens cree que ahora el turismo puede convertirse en uno de los sectores de mayor recuperación. Además, Lammens entiende que el supuesto hándicap que tiene como candidato -la posibilidad de convocar a un electorado más moderado y al progresismo no peronista- en esta ocasión no tendrá oportunidad de ser aprovechado porque se tratará de una campaña muy polarizada. En especial, si la candidata del macrismo es Patricia Bullrich.

«No creo que haya mucha diferencia si voy yo o cualquier candidato del Frente de Todos. Se va a plebiscitar la gestión de tu gobierno y me parece lo mejor es que vaya uno que le hable bien a los nuestros«, le habría comentado Lammens al Presidente en la conversación que mantuvieron días atrás a propósito de la elección capitalina. De hecho, en el trabajo realizado en junio por la consultora Proyección, Lammens y Santoro muestran una imagen similar. Pero ante la pregunta de quién es el principal opositor a Rodríguez Larreta en la Ciudad, las apariciones televisivas de Santoro lo hacen marcar una enorme diferencia sobre todo el resto.

Una ventaja del Frente de Todos es que debe renovar sólo tres diputados y seis legisladores de una elección muy floja como la de 2017 en la que el macrismo además sumó extra con dos listas -la de Cambiemos y la de Evolución-, con las que obtuvo 10 bancas. Si el Frente de Todos gana un diputado, se lo resta al macrismo, así que el premio es doble. En la Casa Rosada hay consenso para que renueve por un nuevo período Carlos Heller, quien preside con eficacia la comisión de Presupuesto de la Cámara baja. El segundo lugar de la boleta sería para la actual legisladora María Rosa Muiños, esposa del asesor presidencial Juan Manuel Olmos, un dirigente muy cercano a Fernández y representante de uno de los sectores tradicionales del peronismo porteño. En este esquema quedaría por resolver el expectante cuarto lugar, que corresponde a una mujer.

En cuanto a la boleta de legisladores locales, el primer lugar quedaría para la diputada Gisela Marziotta, de quien dicen no viene actuando en buena sintonía con el resto del bloque que encabeza Máximo Kirchner. En otros lugares se ubicarían Victoria Montenegro y Juan Manuel Valdés, quienes deben renovar sus mandatos en la Legislatura porteña.

Todavía quedan unas semanas por delante. Como se ve, en el Frente de Todos el armado está avanzado aunque todavía esperarán a saber qué resolverá Juntos por el Cambio. Si, como parece, van a una PASO de alto voltaje entre Bullrich y María Eugenia Vidal. O si, por el contrario, hay un acuerdo para que una de ellas sea quien encabece, con perfiles muy distintos una de la otra. Lo que allí resuelvan terminará por definir la oferta del peronismo.