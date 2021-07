Nicolás Gabriel Camon Cena, hijo del secretario de Desarrollo Social de Rancul y presidente del club Jorge Newbery de ese pueblo, fue sobreseído en la causa que le inició el Estado Provincial, por haber consignado datos falsos al inscribirse en el sistema de vacunación contra el COVID-19.

El muchacho está a cargo de las redes sociales de la Municipalidad de Rancul, gobernada por Hernán Viano, de Cambiemos, y de la página web del Concejo Deliberante.

Fue denunciado por la Fiscalía de Estado después que publicara en sus redes sociales que le había llegado el turno para vacunarse. “Me molestan mucho las injusticias, todavía creo en los valores y muero con eso”, publicó en Facebook el joven al dar a conocer que tenía el turno para vacunarse.

Tras la difusión del caso, aclaró que «nunca» se puso la vacuna y que lo hizo para demostrar la vulnerabilidad del sistema.

«Ese dinero que aporté como reparación a mi error, no salió de ningún gobierno ni partido político, aclaro, porque buscaron etiquetarme y asociarme a un sector de la política local por ser hijo de un radical», dijo -ahora- tras su sobreseimiento.

La audiencia judicial en cuestión se realizó el pasado miércoles 16 de junio vía Zoom y estuvo a cargo de la Doctora Jimena Cardozo.

«En mi declaración hice un pedido de disculpas, aclaré que no me vacuné (ya lo había aclarado en mi posteo del 2 de junio), donde consideré que la vacuna no me correspondía, que había adultos mayores, personas en situación de discapacidad, bomberos, policías, docentes, etc., que en su momento faltaban vacunarse», añadió.

Y apuntó: «dejé en claro que en ningún momento quise beneficiarme por la situación. Además de este posteo, le envié un mensaje de WhatsApp a la directora del hospital rechazando la vacuna aquel mismo 2 de junio, y le envié mis felicitaciones al personal de salud por su arduo trabajo contra esta maldita pandemia», resaltó en sus redes sociales.

Camon Cena también relató que en la audiencia judicial, además del pedido de disculpas, «ofrecí a modo de reparación un aporte de 5 mil pesos que fueron destinados a la Asociación de Bomberos Voluntarios».

«De esta manera la jueza dictó la extinción de la acción penal por conciliación y el sobreseimiento sobre mi persona», aclaró.

El joven también envió un mensaje al Consejo de la Unidad Básica local: «Como pueden ver en mi muro de Facebook, en ningún momento busqué ‘confundir’ ni generar ‘caos’ como ustedes dicen. Hay muchos aspectos positivos que me parecen interesantes, tales como: producción de vacunas ‘Sputnik-Vida’ en nuestro país; el ingreso masivo de vacunas AstraZeneca, entre otros».

Y resaltó: «La Pampa es una de las provincias donde mejor se está gestionando la pandemia, con más del 30% de la población vacunada (al menos con 1 dosis). Como se lo manifesté el día 2 de junio a la Sra. Directora de nuestro hospital, el personal de Salud de nuestro pueblo está trabajando arduamente para combatir esta maldita Pandemia, dedicando horas y horas de trabajo, les envíe mis felicitaciones y mi reconocimiento vía WhatsApp (algo que nunca se dijo)».

«En ningún momento critiqué ni opiné en contra del gobierno ni del Ministerio de Salud de nuestra provincia. LAS VACUNAS SALVAN VIDAS, SON SEGURAS Y TODOS DEBEN VACUNARSE. Me parece muy importante aclarar que NO ME VACUNÉ, EN NINGÚN MOMENTO QUISE BENEFICIARME NI SACAR PROVECHO DE LA SITUACIÓN», aseveró.

«Tengo la conciencia tranquila y respondo ante mis errores. Aquellas personas que buscaron difamarme-ensuciarme tanto a mí como a nuestra familia, les deseo el bien y que sean muy felices. Nosotros no tenemos nada que ocultar todos conocen nuestra humilde casa, el tallercito y el mismo vehículo que nos pertenece hace más de 7 años. No tenemos auto 0km, ni jacuzzi, no cobro una beca partidaria ni tampoco un sueldo político en Ushuaia», subrayó.

«Estaría bueno que utilicen los contactos en los medios provinciales para visibilizar la situación habitacional de Rancul y la situación económico-social que viven algunas familias hace años. No sé si estaban enterados o miran para otro lado, pero hay gente que se le llueve la casa, algunos viven más de 5 en una habitación o viven en hogares con piso de tierra, y otros no tienen ni para comer», desafió el joven empleado municipal.

Y concluyó: «organicen campañas solidarias para mejorarle la vida a la gente que la está pasando muy mal, no se preocupen tanto por un cuatro de copas de 23 años, no tiene importancia. Les mando un gran abrazo, les pido disculpas a aquellas personas que se ofendieron con mi posteo en Facebook aquel 2 de junio. Como dice el dicho: “el amor vence al odio”.

Fuente: El Diario