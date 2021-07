Nicolás Llovio, de 28 años, falleció el sábado a la madrugada. En principio, la investigación apunta a una autoagresión. Estuvieron demorados cuatro personas, entre ellos la pareja de la víctima.

Un grupo de familiares y amigos de Nicolás LLovio, el joven muerte el sábado a la madrugada en el barrio Matadero de esta ciudad, se manifestaron este lunes a la mañana en el Centro Judicial Santa Rosa, donde ratificaron -como lo hicieron a través de las redes sociales- que se trató de un «asesinato».

«La policía dice que fue suicidio y familiares, amigos, vecinos sabemos que Nicolás sufría maltrato por su pareja y más de una vez esta persona atentó contra su vida», dijeron en una publicación que se viralizó por las redes sociales.

También recordaron que «en una ocasión llegó a acuchillarle el cuello (tenemos fotos)… él nos ocultaba o nos mentía sobre sus heridas. Ella lo tenía amenazado, ya que Nicolás contó que esperaban un bebé, entonces usaba eso para manipularlo».

Además, aseguraron que «no solo sufría violencia de su pareja sino también de su suegro que en una oportunidad le intentó clavar un cuchillo y Nicolás lo detuvo con la palma de la mano».

El mismo grupo de familiares y amigos sostuvo que «hay muchas cosas que no cierran, ya que Nicolás luego de recibir las terribles heridas ocurridas en el hecho (el día de la muerte), salió corriendo e intentó ocultar un cuchillo. Y pidió que se oculte ese cuchillo!»

«Luego se dirige a la posta del matadero. ¿Si Nicolás intentó suicidarse porque ocultaría el cuchillo? No estaría encubriendo a alguien? ¿Por qué va a la posta del Matadero si él supuestamente intentó acabar con su vida?», se preguntaron.

«Solo pedimos justicia, que investiguen, ya que Nicolás no fue el único en recibir violencia! Sabemos que la expareja de su novia sufrió maltrato físico! Que no quede ningún cabo suelto y que se sepa la verdad. Pedimos respuestas por el terrible homicidio de Nicolás. Que no quede en vano y que no haya más víctimas como él», reclamaron.

El hecho

La muerte del joven Llovio ocurrió durante la madrugada del sábado. De acuerdo a los datos recabados por los forenses, la víctima tiene un corte transversal, de una tetilla a la otra, de izquierda a derecha. La punta del arma blanca lesionó la aurícula derecha del corazón, una herida que resultó mortal.

En la posta intentaron coser esa herida pero se desangró. Lo trasladaron al hospital Lucio Molas, pero llegó sin vida.

«Discutió con la pareja en el garaje y se cortó solo, y se fue a la posta», fue la versión que dieron los familiares ante la policía. Según las pericias, los familiares no tenían manchas de sangre en la ropa. Eso abona la hipótesis de la autoagresión.

El chico tenía heridas en el cuello, previas, de un supuesto intento de suicidio que ahora parte de su entorno lo niega. Los familiares también mencionaron que consumía drogas. Esto también refuerza la hipótesis de la autoagresión.

«Estaban reunidos los familiares en una casa, no hay un tercero involucrado, y este joven trató de llegar a la posta herido, lo quisieron trasladar al hospital, pero ya no llegó con vida», explicó a este diario una fuente ligada a la investigación.

La fiscala Cecilia Martini está al frente del caso. Oficialmente, todavía no se descartó un ataque contra Llovio. La familia del joven muerto es una de las primeras habitantes del barrio. Es una familia numerosa y muy conocida.

El día del hecho, la policía demoró a cuatro personas, entre ellos su pareja. Son quienes estaban en la casa al momento del desenlace fatal.

Fuente: Diario de La Pampa