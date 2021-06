El intendente de Vicente López, Jorge Macri, no dudó en mostrar su interés por ser uno de los grandes candidatos en la provincia de Buenos Aires para las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a desarrollarse en la segunda mitad del año. Más allá de lo que pueda ocurrir de acá al futuro, manifestó que su intención es «lograr una unidad» durante los próximos días y conseguir que «un candidato represente a Juntos por el Cambio» en dicha jurisdicción. Además, pidió a su propia coalición que deje las discusiones a un lado y que se piense más en la gente.

Como invitado en La Noche de Mirtha Legrand, con Juana Viale como conductora por El Trece, remarcó varias veces la idea de unificar a Cambiemos pero dejó en claro: «A veces eso no se logra y si es así, iré a las PASO. Habrá varias listas, no es una pelea». Acerca de su candidatura manifestó: «Yo tengo un sueño, un deseo, y es que a esta provincia la gobierne un intendente que la conozca profundamente. Que la haya administrado y que conozca lo que necesita, los dolores de la gente. Lo que está mal se te impone, lo importante es ver donde están los hilos para desarmar esos conflictos».

Al mismo tiempo, como autocrítica a su propio partido, sostuvo que no está bien «esa lógica de imponer candidatos de la Ciudad» porque genera diversas resistencias internas. Mientras que al ser consultado por la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, no dio vueltas: «Creo que ya está claro que no va a competir en la Provincia, no sé si va a ir a la Ciudad». Y al igual que Patricia Bullrich hace unos días, apuntó: «Es algo que yo lamento, no podes dejar de representar a la gente, lo que le duele, sus sueños y esperanzas. Te puede pasar que ganes o pierdas pero no podés dejar de representar lo que crees».

Siguiendo por la misma línea, pensando en las próximas elecciones, Macri manifestó su deseo por llegar a un acuerdo ya que «en medio de la pandemia tenemos que ahorrarles esto de competir a la gente». Pero más allá de la diversidad de lista se negó a «hacer un show de las discusión o de la disputa». Cabe destacar que uno de los máximos candidatos a ganar terreno en la Provincia es, sin lugar a dudas, vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli. «No tengo grandes diferencias con él, estamos discutiendo quién representa a la Provincia. Yo no tengo problemas que desee ser gobernador en 2023. Pero que algo sea habitual, no quiere decir que esté bien», añadió.

Para cerrar, el primo del ex presidente analizó que no está bien naturalizar la «falta de un proyecto» en PBA y también apuntó que no es positiva la elección de un gobernador que no haya vivido ahí. «Para que la Provincia funcione bien, tenés que hacer sonar bien la orquesta de los intendentes. Si los entendés y conocés, es más fácil», propuso. Y cerró, otra vez con críticas a su espacio: «Tenemos que tratar de cuidar la unidad, dejar de pelearnos públicamente o acordar ir a una PASO, para que la gente decida. Todos aportamos, no es dramático. Pero basta de esta discusión, las encuestas y demás. Eso, me parece lamentable».