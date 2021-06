«Hace un tiempo prepararon con Urtiaga, que se dice ser periodista de La Arena, atacar a Sandra Fonseca, de Comunidad Organizada por supuestos subsidios fuera de la ley», señaló en diálogo con Impacto Castex el ex ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno, y agregó que «vamos a investigar a Urtiaga y su familia, de los subsidios que recibe de los municipios de Rucanelo, Metileo, entre otros pueblos, pero eso no se investigó, sólo se atacó a Sandra Fonseca. ¿Por qué no investigamos a la esposa de Urtiaga por los subsidios que recibe, por qué los recibe, qué hace con ellos».

Tierno dejó una sospecha importante luego de la comunicación con este medio al declarar que «Urtiaga es un personajito, recibe plata de otros partidos políticos, es siempre pago por González para armar este tipo de operetas, incluso». Esto nos lleva a preguntarnos ¿Qué pasó con esa plata? ¿Qué hizo Urtiaga y su esposa con esa plata?

El ex intendente de Santa Rosa dijo que «por qué no se investigan los subsidios que recibía el municipio de Castex mientras González era intendente, vamos a ver los subsidios que recibían los parientes o Urtiaga, vamos a haber si hubo o no extorsión desde el gobierno provincial cuando se veía si se daba o no la pauta de acuerdo al contenido que publicaban los medios de comunicación».

Por otro lado, el Abogado dijo que «quisieron perjudicar al gobierno municipal actual de Castex -Mónica Curutchet-, no la conozco a la intendenta, pero que fue mentira, además Norma Saucedo -Asesora Legal del municipio de Castex- me dijo hace un par de años atrás que los que me iban a terminar jodiendo eran los mismos del peronismo».

Cabe destacar que el fiscal General Armando Agüero, un buen funcionario, ligado a la política, habrá aconsejado a González y Urtiaga que no continúen, «Agüero sabe que no somos malandras en ningún sentido».

Respecto al comunicado que la diputada Sandra Fonseca realizó, Tierno manifestó que «desde Casa de Gobierno mandaron a esconder ese comunicado, entonces el derecho a réplica fue reprimido porque evidentemente no querían que se aclare nada y que se mantenga la mentira de estos personajes».

«Este tipo, González, es inútil para todos los servicios salvo para perjudicar a otros, ¿por qué no se lo investiga por la computadora que faltó?, pregunten por los escándalos que armó la esposa de él, siendo diputad provincial María Soledad Siu, por alguna situación de una mujer en el ministerio, que lo desmientan cuando se hacía el galancete mientras que el acosador era él», y añadió que «nos han atacado de todas las maneras, se han querido burlar y esto ha generado el sufrimiento de nuestra familia, Sandra es una persona, que además de amarla como mi esposa, la valoro por su integridad humana».