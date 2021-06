“Mi vida es tratar de progresar, de tener un futuro, cuando me presenté por primera vez para intendente en 2011, a partir de ese momento nos pusimos a trabajar en equipo, hacían falta obras”, manifestó el intendente de Speluzzi, Luis Fredes, y añadió que «esto es un sueño y una promesa de campaña, hace entre 25 y 30 años que no se hace una obra de pavimentación en Speluzzi».

Al respecto de la obra, el Funcionario indicó que «las cuadras principales para pavimentar son las que desagotan el pueblo, para que esto haga que el desagote del pueblo sea más rápido».

«El agua de lluvia va a un canal madre, de ahí a la ruta 101, ahí tenemos puestas dos bombas, que cuando empieza a llover se activan haciendo que el agua sea bombada por abajo del pavimento, por un canal hasta la ruta 3», explicó.

El Intendente aprovechó el espacio para brindar una primicia. «Me acaba de confirmar que va a asistir a la licitación, que va a ser el miércoles 30 a las 10 de la mañana, nuestro gobernador Sergio Ziliotto», agregó que «el presupuesto es de 79.359.000 pesos, los cuales se utilizarán para pavimento, cuneta y badenes, en un plazo de 8 meses».

Speluzzi ha tenido un notable crecimiento en cuanto a la cantidad de habitantes en los últimos tiempos. Sobre esto, el Jefe Comunal dijo que «no falta nada para que dejemos de ser Comisión de Fomento, sólo nos falta que se realice el censo, para que se declare que la localidad tiene más de 500 habitantes y por eso tiene que se Municipalidad».

«A Speluzzi le faltan muchas cosas, pero estoy super convencido de que hemos hecho muchísimas cosas, siempre en equipo», remarcó y aseguró que «mi equipo tiene puesta la camiseta de Speluzzi».

Al respecto de la pandemia y cómo afectó a la población, Fredes esgrimió que «sí, tuvimos que ayudar, la pasamos mal en Speluzzi porque en un momento llegamos a tener muchos positivos, pero quiero agradecerle al Centro de Salud del pueblo, hemos vacunado muy bien y estamos muy cerca de tener inmunidad del rebaño».

También, anunció que para el 2022 quiere llevar a cabo la obra del edificio nuevo del secundario, «está en movimiento, está presentado el proyecto y el Gobernador lo sabe».

«Yo se que me equivoco, pero el día que yo no tenga ganas de hacer cosas me voy, hemos adquirido muchas herramientas 0 km y eso es porque trabajamos en equipo, todos los gobernadores que hemos tenido hasta ahora y los ministros siempre me escucharon», señaló y concluyó con «permitime agradecerle a mi pueblo, a mi gente, que también nos acompañó, se que nos faltan muchas cosas pero se que hicimos muchas también».