«Un funcionario judicial y un grupo de ellos no pueden hacer una declaración corporativamente sobre un tema, a lo sumo deberían investigarlo», indicó el ex ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno, en diálogo con Impacto Castex y añadió que «la Ley Orgánica del Poder Judicial de La Pampa les prohíbe a cada funcionario judicial a hacer declaraciones públicas y dar sus opiniones, y por armar una Asociación de Fiscales no pueden evadir la ley».

Lo que hace suponer entonces, y dando cuenta de lo ocurrido, que ningún ciudadano podría dar su opinión, ejercer su derecho de expresión públicamente sobre un funcionario porque sino viene la «reprimenda pública», manifestó Tierno.

El fiscal, Sebastián Mendiara, días atrás, salió a atacar a este diario que informó de un acto ilegal que habría cometido el funcionario.

«Eso es ilegal, los fiscales Generales de la primera Circunscripción, el Procurador General Bongianino, que también está con mucha relación con el gobierno de turno porque sino lo sacan del cargo, deberían investigar. Todos los que integran al Poder Judicial tienen que acatar lo que dice la Ley Orgánica», señaló.

«No entiendo como una persona no puede hacer algo contra un funcionario o lo que fuera que salen a hacerlo público, lo cual va contra la ley», explicó y dejó entrever que «la justicia pampeana actúa por sobre toda la sociedad y siempre se cubren entre ellos. Los fiscales no pueden hacer lo que hicieron con el fiscal Mendiara y menos salir a remeter contra un medio, deberían investigar primero».

Esto nos da que pensar y nos preguntamos, ¿por qué el Procurador General permite estas cosas? ¿Por qué el cuerpo de Fiscales salen a realizar estas cosas?

«Si un funcionario tiene que ejercer el derecho propio, lo tiene que hacer por las vías que corresponde, en un proceso penal o civil pero no haciendo declaraciones públicas», dijo y declaró que «pareciera que se apropian de la ley y deciden cuando la cumplen y cuando no».