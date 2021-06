Una asamblea de trabajadores y trabajadoras de salud convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado en el hall del Hospital Lucio Molas resolvió el miércoles último que realizarán una manifestación en las puertas del ministerio de Salud, en González e Irigoyen, el próximo martes, para reclamar que se otorguen licencias para aliviar el cansancio y el agotamiento del personal que trabaja sin licencias prácticamente desde el inicio de la pandemia del coronavirus.

El miércoles hubo otra asamblea en el hall del Lucio Molas. Liliana Rechimont, de ATE, contó que se resolvió que el martes de la semana próxima se manifestarán en el ministerio.

El viernes pasado el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, respondió por nota que no habrá licencias hasta que no mejore la situación sanitaria. Y les reprochó que no «entienden» la situación, como sí lo hicieron los demás sindicatos con presencia en el sector. También dijo que la pandemia requiere «empeño y compromiso extremo» del personal del área.

ate 2

«Lo único que hace es querer enfrentarnos con los otros compañeros. Nosotros actuamos a pedido de los trabajadores, que necesitan descansar. Entendemos que estamos en pandemia, pero nos piden que pongamos más cuando no tenemos más y el cuerpo nos pasa factura», contrastó.

Rechimont, a modo de ejemplo, contó que ella misma tiene 65 días de licencia y, además de no poder tomarlos, tampoco el estado los quiere pagar. «Tengo que trabajar hasta cuando se calme esto, quince días, tres meses o un año más», protestó.

«Estamos cansados y la respuesta es que no hay licencia», lamentó.

ATE plantea el pedido de licencia, pero también reclama el pago mensual del personal contratado bajo artículo sexto (cobran cada tres o cuatro meses), el blanqueo de guardias y la reducción de la edad jubilatoria.

«Ahora el ministerio le echa la culpa a la sociedad que no se cuida. Pero también hay falta de planificación y de gestión», cerró.

Fuente: El Diario