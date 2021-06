Un grupo de referentes de academias de baile del medio mantuvieron este miércoles reuniones con funcionarios municipales, para ofrecer luego una rueda de prensa frente al Palacio Municipal, donde reclamaron por la reapertura de sus salones.

Aseguran que es imposible trabajar al aire libre y virtualmente se les cayó abruptamente la matrícula, porque tampoco pueden enseñar así. “Pedimos volver a nuestros salones y trabajar en condiciones dignas, como se merece nuestra gente”, señalaron a los medios.

El decreto nacional que éste miércoles a la mañana autorizó el trabajo dentro de gimnasios pampeanos no hace mención a las academias, situación que frustró aún más a las referentes locales, quienes insistieron con el pedido ante funcionarios municipales.

“Desde la Asociación Pampeana de Danzas se han tocado todas las puertas, a nivel municipal en todos las localidades y también a nivel provincial, donde se ha mostrado interés constantemente, pero seguimos sin trabajar”, señaló una de las referentes del sector.

Y remarcó “hoy nos encontramos a las 8 de la mañana con la noticia que los gimnasios pueden volver a trabajar, pero nosotros todavía no”. Para observar en tal sentido que con los gimnasios “no nos diferencia absolutamente nada”.

Sorprendida por la ausencia de argumentos sólidos para mantener sus salones cerrados, otra de las mujeres destacó “en Nación las escuelas están abiertas, la escuela de Julio Boca ya retomó las actividades, la presencialidad en las escuelas de danzas de Buenos Aires es total, no podemos responder entonces por qué en Pico no pueden y en Buenos Aires están trabajando con presencialidad”.

Insistieron en que “cumplimos todos los protocolos, nos adaptamos a todo lo que nos pidieron, y lo único que pedimos es poder trabajar. De hecho, nuestras alumnas también nos preguntan cuándo y no entienden, lo que nadie entiende, por qué los gimnasios sí pueden y nosotros no. Pedimos volver a nuestros salones y trabajar en condiciones dignas, como se merece nuestra gente”, insistieron.

Fútbol 5

Luego de la autorización para que los gimnasios trabajen puertas adentro, los propietarios de canchas de futbol 5 de Pico se sumaron a los reclamos por el retorno de la actividad. A modo de protesta, algunos espacios dieron turnos para anoche de 20 a 21 y amenazan con reabrir a partir de mañana en forma masiva.

Al menos una de las canchas de la ciudad vendió turnos el martes por la tarde y reinició la actividad tras 45 días a puertas cerradas. La decisión derivó en una visita de inspectores municipales para convencer a los dueños de cerrar.

Los contactos entre dueños de canchas de futbol y paddle continuaron en las últimas horas y la gran mayoría acordó abrir este miércoles de 20 a 21 horas. Dijeron que lo harán a modo de protesta, pero no descartan continuar en los próximos días con la venta de turnos, si desde el gobierno no se anuncia el reinicio de estas prácticas deportivas.

Salones

Situación similar atraviesan los salones fiestas infantiles en la provincia. «En los últimos 15 meses trabajamos sólo 5 meses y nos estamos fundiendo. Necesitamos abrir, queremos trabajar. Siempre cumplimos con los protocolos sanitarios», resumió Fabián Galanzij, vocero de un grupo de propietarios de peloteros y salones de fiestas infantiles que reclaman la reapertura de la actividad cerrada por la segunda ola de la pandemia de coronavirus.

Desde marzo del año pasado, sólo en la ciudad de Santa Rosa, bajaron la persiana 12 salones infantiles.

El pago de los alquileres de los edificios es la principal complicación que afrontan los propietarios. Si bien el Gobierno Provincial los asistió con un subsidio de 45 mil pesos, los dueños reclaman la reapertura. «No queremos más subsidios, queremos trabajar porque cumplimos con todos los protocolos. El ministro de Salud dijo que los chicos no son foco de contagio y podemos asegurar que desde octubre del año pasado, cuando pudimos abrir, no hubo contagio en peloteros», dijo.

El protocolo sanitario exige que al ingresar haya alcohol en gel, se tome la temperatura y se lleve la trazabilidad de los asistentes. En el interior, los festejos son con la modalidad burbuja y con capacidad reducida. Los niños juegan sin barbijo y los adultos permanecen con el barbijo puesto. Entre festejo y festejo se hace una desinfección del salón en general. También hacen una desinfección durante los cumpleaños.

Hasta hace dos meses, cuando tuvieron que cerrar nuevamente, los festejos se realizaban con un máximo de 30 personas por turno.

Galanzij dijo que mantienen contacto permanente con las autoridades provinciales, quienes argumentan que La Pampa está con alto riesgo epidemiológico por la pandemia y un decreto nacional impide la apertura de los salones infantiles. Una situación similar a la de los gimnasios, que ayer consiguieron la excepción y se les permitirá la reapertura.

«Nos dicen que están analizando la situación nuestra. En mayo pasado primero cerraron los gimnasios y después a nosotros, ahora es al revés, abren los gimnasios y no a los peloteros», remarcó.

«El año pasado estuvimos cerrados desde marzo a octubre. Cuando abrimos los hicimos con chicos que no iban a la escuela, porque las clases presenciales estaban suspendidas. Ahora la situación está igual, o sea ¿por qué no la apertura?», se preguntó.

«La no presencialidad en las escuelas no puede ser una excusa para no abrir la actividad nuestra», aseguró.

Fuente: Diario de La Pampa