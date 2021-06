Sectores políticos y gremiales, organizaciones y asociaciones y personas de relevancia en la comunidad manifestaron su «solidaridad» con Visión 7 y piden que se garantice la continuidad de su actividad.

Un nutrido grupo de organizaciones, representantes políticos, referentes gremiales, instituciones y personas hizo público su respaldo a la Cooperativa de Trabajo Gráfico Visión 7 y su Editorial 7 Sellos y pidió una intervención estatal que garantice su continuidad.

El documento recuerda que «es de público conocimiento» que la Cooperativa de Trabajo Gráfico Visión 7 y su Editorial 7 Sellos «está atravesando dificultades que comprometen su continuidad, debido a la falta de un espacio físico para desarrollar sus actividades. Corre así peligro una entidad que es la fuente laboral de la que dependen sus familias«.

Visión 7 es la primera y única Cooperativa de Trabajo Gráfica de La Pampa, y cuenta con 16 años de «comprometida trayectoria» en nuestra ciudad, dice el comunicado difundido en las últimas horas.

El documento tiene la rúbrica de todo el movimiento cooperativo provincial, pero también de otros sectores sociales y políticos.

«Somos muchas las instituciones, organismos y organizaciones que conocemos su trabajo responsable produciendo y prestando servicios, desarrollando y/o apoyando acciones solidarias, contribuyendo al desarrollo de la cultura pampeana, convirtiéndose así en un destacado actor social y cultural de nuestro medio», señalan las organizaciones y personas.

«Hemos sabido también que el gobierno provincial, que en numerosas oportunidades se ha pronunciado en apoyo a las cooperativas, está interviniendo para buscar una solución», añade. Los y las firmantes recuerdan que el gobernador Sergio Ziliotto ha manifestado oportunamente: “Nos une la decisión de intervenir en la economía, a favor de la gente, encontrando el camino para que todos los pampeanos tengan acceso a la misma calidad de vida, vivan donde vivan y al estrato social al que pertenezcan. Sabemos que nos necesitamos, el Gobierno Provincial y el movimiento cooperativo”.

De la misma manera el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Pablo Bensusán ha expresado “Vamos a trabajar en generar conciencia social sobre la importancia del cooperativismo”.

Finalmente, en «reconocimiento a la relevancia del trabajo que Visión 7 realiza dentro de la economía social y solidaria, y acordando con la correcta valoración manifestada desde el gobierno provincial sobre la trascendencia del movimiento cooperativo; el conjunto de instituciones y organizaciones abajo firmantes nos solidarizamos con la Cooperativa de Trabajo Gráfica Visión 7 y su Editorial Siete Sellos, cuya difícil situación nos preocupa, bregamos para que el esfuerzo del gobierno provincial dé resultados positivos, encontrando una solución adecuada en tiempo y forma», completa el documento.

Lleva las siguientes firmas:

Fepamco- Federación Pampeana de Cooperativas; Consejo de Administración de la CPE; Cosega- Coop. de Servicios Públicos de Gral. Acha; Corpico-Coop. Regional de Electricidad de Obras y Otros Servicios de Gral.Pico; Trabajadores y trabajadoras de CPETv Canal 2; CoopeCad Coop.de Trabajo de Mandaderos y Cadetes; Cooperativa de Trabajo Tierra Madre; Cooperativa de trabajo LU33 Emisora Pampeana; Cooperativa de Provisión de Servicios Audiovisuales Trabajadores de Luz y Fuerza y Prensa La Tosca; Cooperativa La Comunitaria; Territorios en Desarrollo La Pampa; Mutual Agustín Tosco -OSPIN. Delegación La Pampa; Senadora Nacional Norma Durango; Nelson Nicoletti, Diputado del ParlaSur; Mujeres por la Solidaridad; Mov. Popular Pampeano por los DD.HH; Desayunador Comunitario de Villa Germinal; Comedor y Merendero Luz Esperanza; Biblioteca Popular Malvinas Argentinas; Asociación Coral de La Pampa; Fundación Vidanimal; Centro de Cultura Humanista; Casa de la Amistad Argentina Cubana; Asoc. El Agora; Miguel García y Marta Candia- Red por el Derecho a la Identidad- Abuelas de Plaza de Mayo; APE – Asociación Pampeana de Escritorxs; Radio Kermes; Comunidad Willi Antu; Comunidad Ranquel Baigorrita Lof Newen Lelfün Mapu; Asoc. Civil Amun Kamapu; ATE La Pampa CDP; CTA de les Trabajadores de La Pampa; SIPREN- Sindicato de Prensa Zona Sur; Sindicato de Trabajadores Judiciales; UTELPa; UTA – Unión Tranviario Automotor; SITRASAP; ADU Asociación Docentes Universitarios; Sindicato de Luz y Fuerza La Pampa; Delegado Regional por la Pcia. de La Pampa del Sindicato Única de Fleteros de la Rep. Argentina, Hugo Días Loto; La 25; Fabiana Happel, Referente de la Organización de Inquilinxs de La Pampa; Beatriz Cossio, Decana y equipo de gestión de la Facultad de Ciencias Humanas. UNLPam; Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa, CONICET y UNLPam; Instituto de Ciencias de la Educación para la Investigación Interdisciplinaria (ICEII); Instituto Interdisciplinario de Estudios de Géneros, UNLPam; Instituto de Geografía de Ciencias Humanas- UNLPam; Instituto de Estudios Socio-Históricos de la Facultad de Ciencias Humanas-UNLPam; Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; Colectiva Feminista y Abolicionista “Todas somos Andreas”; Juntxs y diversxs; Feministas Trabajando; Feministas Humanistas Abolicionistas-Villa Santillán; Bancá Intervenciones; Cerámica Tierra Ranquel; Muralistas Políticas de La Pampa; Mariposas Rojas; Movimiento Mayo; Frente Peronista Barrial; Partido Comunista; Partido Humanista; Partido Obrero; Frente Patria Grande; Kausa Popular; Desde el Pie; FTV MILES La Pampa; Partido Solidario -Trenque Lauquen; Movimiento Territorial de Liberación del PC; Mujeres Peronistas, Nacionales y Populares; Mujeres Radicales de La Pampa; Mujeres Socialistas de La Pampa; MTE – Movimiento de Trabajadores Excluidos; Tres Banderas – Frente Patria Grande; Marcos Cuelle, Diputado Pcial de la UCR; Bloque de Concejalas y Concejales del FREPam de Santa Rosa; Concejala Alba Fernández; Concejal Juan Lima; Red Grafica Cooperativa; F.A.C.T.A.- Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadorxs Autogestionadxs; Cooperativa de Trabajo B.A.U.E.N.; Escuela Cooperativa Mundo Nuevo (C.A.B.A); Coop. de Trabajo Fénix Ltda (Trelew); Coop. de Trabajo Don Juan Construcciones (Chaco); Coop. de Trabajo Gráficos Asociados (Mendoza); Coop. de Trabajo Enlace (C.A.B.A); Coop. de Trabajo El Zócalo – Gráfica & Editorial (C. A.B.A); Coop. de Trabajo Rimay (Jujuy); Coop. de Cuidado Ensueños (Trelew); Coop. De Trabajo “Caminando, caminando”; Coop. de Trabajo La Ciudad (C.A.B.A); Coop. de Cuidado Vida (Trelew); Coop de Trabajo Tava (C.A.B.A); Coop de Trabajo Peluqueros y Estética Bs As; Coop de Trabajo El Salvador (Jujuy); Coop. Audiovisual DZ Vértov (C.A.B.A); Coop. de Trabajo Transportistas de TDF (Ushuaia); Coop de Trabajo Pancho Ramírez (Entre Ríos); Coop. de Trabajo PÜPORE (BsAs); Coop. de Trabajo RESURGIR (BsAs); Cooperativa de Trabajo El Camino (BsAs); Coop. de Trabajo Sobrevivir (BsAs); Coop. de Trabajo El Descubridor (BsAs); Coop de Trabajo Pinturas Continente (BsAs); Coop. de Trabajo Litoral Progresa (Formosa); Coop de Trabajo Luz de Vida (Formosa); Coop. de Trabajo Los Miñoncitos (Formosa); Coop. de Trabajo Formocrece (Formosa); Coop. de Trabajo Gotas de Paz (Formosa); Coop. de Trabajo Nala’h (Formosa); Coop. de Trabajo Argentinos Unidos (Formosa); Coop. de Trabajo Del Litoral (Formosa); Coop. de Trabajo Hombres de Lucha (Formosa); Coop. de Trabajo Soncko Argentino (C.A.B.A); Coop. 20 de Julio, Villa Mercedes – San Luis; Coop. Aty Guazu (BsAs); Fundación La Base (C.A.B.A); Lucy Cornelis; Felicitas Bonavitta; Mónica Molina; Omar Lara; Jorge David Lepori; Edgar Melado; Nilda Masci; Mirta Fiorucci ; Rut Domínguez; Ricardo Caso; Mario Figueroa; Lius Apud; Eduardo Castro; Martin Contreras, productor de Cero Al As; Macarena Quintana; Lidia Golbert; Jorge Abate; Víctor Riboyra.

Fuente: Diario de La Pampa