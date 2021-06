El abogado victoriquense, amigo del entonces ministro de Seguridad, Julio Cesar “Tato” González, y su esposa, la diputada Provincial e integrante de la Magistratura María Soledad Siu, hizo que terminara en Castex, para que González, Ayala, Basán y Oses pudiesen hacer lo que quisiesen con quienes ellos quisieran.

Son varios los hechos de mal proceder en los que se ha vuelto involucrado el fiscal Sebastián Mendiara. Sin ir más lejos, la reciente coima de más de 60 mil pesos que habría pedido para liberar a Gaccio, información que obtuvo Impacto Castex de mano de la familia que el funcionario intentó sobornar. Leé la nota completa haciendo clic aquí.

El abogado Ulises Gaccio manifestó a este diario que “fue una decisión en familia dejar de hablar del tema”, aunque no desmintieron la versión, lo cual el hecho de no hablar no hace más que confirmar la noticia de manera extraoficial.

Julio González va a tener que continuar pagándole a los medios amigos para defender a su entorno. ¿O será que Gaccio no quiere hablar porque va en la lista de González? ¿Qué se esconde detrás de todo esto? Porque por un par de piñas sólo se notifica a los involucrados.

El caso del joven Denis Opeso, que la policía le asestó una brutal golpiza. Cuando Mendiara lo citó, le dijo que su causa no iba a prosperar porque tenía asuntos más importantes. Leé la nota completa haciendo clic aquí.

La asistencia del Funcionario a un asado con amigos en Victorica el 11 de julio del año pasado, mientras estaban prohibidas las reuniones sociales y familiares por la pandemia. Leé la nota completa haciendo clic aquí.

En el hecho de robo, secuestro y extorsión denunciado por un vecino castense, asesorado por el abogado Fernando Fassina, también estuvo Mendiara involucrado por encubrimiento. Leé la nota completa haciendo clic aquí.

No nos olvidemos de los hechos de violencia en los que se vio enredado el Funcionario, al ser denunciado por la abogada Rita Chavéz. La profesional manifestó que padeció agresiones verbales reiteradas y hasta sufrió violencia física por parte del fiscal victoriquense. Un año más tarde, el Fiscal volvería a ser noticia luego de que maltratara verbalmente a la directora de este medio, Natalia Piris.

Cabe destacar que Chávez era la asesora legal del municipio, durante la gestión de “Tato” González. La única testigo que presentó Mendiara, fiel a sus convicciones y enredados con la familia y el amiguismo, fue su secretaria, cuñada de González, quien dijo que “fue Chavez la que agredió a Mendiara”. Leé la nota completa haciendo clic aquí.

¿A este personaje es a quien defienden los fiscales de La Pampa? ¿Será que es un denominador común del MPF pampeano? ¿No deberían informarse más de lo que ocurre en la localidad y no querer tapar el sol con una mano? La Asociación de Fiscales, antes de salir a respaldar a Mendiara, ¿no debería primero investigar el hecho? ¿No estarían incumpliendo las funciones públicas?

La pelea durante enero en Conhelo. «Es una lástima que pasen estos hechos en las fiestas, donde hay más reuniones, se toma un poco de más y pasan estas cosas”, había dicho el Edil castense, olvidando detallar que, por la pelea, una joven de 21 años estuvo alrededor de 5 horas inconsciente y que tuvo que ser trasladada al Hospital Centeno de General Pico. Leé la nota completa haciendo clic aquí.

Estos son algunos de los tantos casos en los que se vio involucrado el Abogado que representa al Ministerio Público Fiscal en Eduardo Castex.

González baja en municipalidades cercanas a Castex sumas importantes de dinero para pagarle a los medios locales y tenerlos de su lado para cuando el Funcionario los necesita, a través de operetas, fake news, entre otras, para que lo acompañen en sus patrañas políticas.

En las últimas horas, medios regionales publicaron una nota donde el Fiscal desmentía los dichos por este medio de comunicación sobre la supuesta coima solicitada a la familia Gaccio. Cabe agregar que a Impacto Castex no llegó tal comunicado.