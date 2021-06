Las mismas consistirán en la realización de 15 torneos simultáneos de juegos modernos y clásicos de manera online y están destinadas a las y los jóvenes pampeanos de entre 14 y 35 años -única categoría-, quienes lo harán representando a su Zona.

Las zonas serán las mismas de los Juegos Deportivos de Verano y de Invierno, que organiza la Subsecretaría de Deportes de la provincia. Deberán seleccionarla al momento de la inscripción.

Los juegos que se llevarán a cabo son los siguientes: truco, chinchón, escoba, Preguntados, UNO, Tutti Frutti, Ajedrez, Batalla Naval, Parchís (ludo), Pool (app Plato), Pokemon Go (max. 1500 pc con ban), League of Legends 1v1, Clash Royale 2v2, Age of Empires II 2v2 y Brawl Stars 3v3*. (No se permiten jugadores suplentes).

El link de inscripción y el reglamento de las Olimpiadas se encuentran en linktr.ee/jovenesenlinealp, web que se puede encontrar en la BIO de la cuenta de Instagram @jovenesenlinealp , Programa de la Dirección desde el inicio de la actual pandemia.

Mecánica de las clasificatorias y de las olimpiadas:

Participarán de las Olimpiadas 8 jóvenes por zona en cada juego. Los días 10 y 11 de julio se llevarán a cabo las clasificatorias, en el caso de que haya un mayor número de inscriptos por Zona, a fin de determinar los 8 jóvenes que la representen.

Se hará una premiación con trofeos y medallas a los primeros 3 puestos. Además se entregarán premios juveniles, entre los que habrá juegos de mesa, libros, parlantes y auriculares bluetooth, cuellitos térmicos, remeras, relojes inteligentes, elementos de camping, set materos, yerberas y azucareras, botellas y jarros térmicos, etc.

A fin de determinar la Zona ganadora, las medallas se ordenan de forma decreciente contando las medallas de oro obtenidas; en caso de haber empate, se ordena de igual forma contando las medallas de plata y, en caso de mantenerse la igualdad, se cuentan las medallas de bronce. Si dos Zonas tienen la misma cantidad de medallas de oro, plata y bronce, se listan en la misma posición y se ordenan alfabéticamente.

Cronograma

INSCRIPCIÓN: hasta el 8 de julio del 2021 inclusive.

INSTANCIA CLASIFICATORIA (POR LOCALIDAD O ZONA): 10 y 11 de julio del 2021.

OLIMPIADAS JUVENILES ONLINE: 12 al 20 de julio del 2021.

La participación en las Olimpiadas requiere la permanencia obligatoria en el Servidor de Discord de “Jóvenes En Línea”, cuyo link directo es https://discord.gg/pft9BkyYKc.

Finalmente, se sugiere seguir cada uno de los canales de Twitch donde serán transmitidas las partidas:

https://www.twitch.tv/bertiaka

https://www.twitch.tv/desukinho

https://www.twitch.tv/draegerys

https://www.twitch.tv/freesalex

https://www.twitch.tv/lolofa

https://www.twitch.tv/maxxutop

https://www.twitch.tv/vamosimprovisando

La Organización se reserva el derecho de excluir a los participantes que cometan faltas de respeto al resto de los competidores o a la Organización, o intenten llevar a cabo maniobras con ayuda de la tecnología o de terceros.

Fuente: InfoPico