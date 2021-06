La madre de los niños que fueron abusados por una niñera, Joanna Sosa, participó el martes de la audiencia del Tribunal de Impugnación Penal durante la que la fiscalía apeló la sentencia y pidió una pena más severa. El TIP permitió su presencia y ahora tomará una decisión en el plazo de dos semanas.

Joanna Sosa es la mamá de una nena de 6 años y dos nenes de 4 y 11. Un grupo de asociaciones acompañaron la protesta de la madre. Pidieron que la condena sea por corrupción de menores. Por lo pronto, el fiscal Marcos Saco presentó una apelación, para que se aplique una pena más dura. El juez Andrés Olié había condenado a la niñera a cuatro años. Durante el juicio, el fiscal había solicitado 18.

La niñera, Priscila Maldonado, había sido acusada de exhibiciones obscenas, abuso sexual gravemente ultrajante y por abuso sexual con acceso carnal, pero en la sentencia se la condenó por abuso sexual simple, por exhibiciones obscenas en otro caso y en el caso del nene de cuatro años desestimó la imputación. Desde fines de 2019, cuando se hizo la primera denuncia, Maldonado cumple prisión domiciliaria.

El Foro Pampeano por los Derechos de la Niñez y Adolescencia elevó el lunes una nota al TIP donde expuso su desacuerdo con la sentencia del juez Olié, porque «entendemos que no incorpora la perspectiva de derechos establecida por la Convención y por las leyes que garantizan el interés superior de lxs niñxs, que ordenan su protección y la reparación de los efectos de las conductas delictivas que hayan sufrido, en especial las situaciones de abuso sexual. Al mismo tiempo rechazamos la interpretación restrictiva que algunos jueces aplican en relación con el art. 119 del C.P., que afirman que solo un hombre puede ser el sujeto activo del delito de abuso sexual agravado».

Señalaron que «contar con una legislación ejemplar no es suficiente si no erradicamos en todos los niveles del Poder Judicial prácticas, prejuicios y creencias que reproducen discriminaciones de edad y género, basadas en estereotipos, mitos o posiciones de apego a los códigos, que no consideran la magnitud del impacto de estos delitos sobre lxs niñxs».

«Por lo expresado, solicitamos al TIP la revisión de la sentencia emitida por el juez Aníbal Andrés Olié. Pusimos a consideración del Tribunal, la asignación de la figura de Corrupción de menores a los hechos probados en este proceso», manifestó el foro.

«Solicitamos al TIP que indique que se garantice a esta familia un abordaje integral orientado a la reparación de los efectos que los hechos de violencia sexual impusieron a sus proyectos de vida. Señalamos que las circunstancias y hechos que hemos analizado, como otros que han tomado estado público en las últimas semanas en nuestra provincia, han alertado y sensibilizado a la comunidad que demanda un espacio de justicia, acompañamiento y abordaje interdisciplinario para niñxs y adolescentes víctimas de delitos sexuales», concluyó.

El foro lo integran el Movimiento Popular Pampeano de DDHH, Utelpa, CTA de los Trabajadores de La Pampa, Mujeres por la Solidaridad, Desayunador Villa Germinal y Todas somos Andreas.

