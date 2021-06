La información sobre las reuniones que mantuvieron Ernesto Guevara y Juan Domingo Perón no abunda. De hecho, es difícil hallarla por diversos motivos: hay varias versiones sobre lo ocurrido, aunque también hay quienes afirman que fueron secretas. Precisamente, hubo dos personas que aseguraron que estuvieron presente en aquellos dos encuentros que el «Che» y el General mantuvieron en Puerta de Hierro, España, y que dio algunos detalles de lo que ocurrió. En el día del 93° natalicio del argentino-cubano, lo recordamos los testimonios.

En 1964, y nueve años después de que la dictadura le realizara un Golpe de Estado a Perón, Guevara lo visitó. Aun así, tan sólo muy pocos sabían que se llevaría a cabo una reunión. Uno de ellos fue Julio Gallego Soto, que se desempeñaba como contador del entonces expresidente y era una de las personas en las que sin dudas confiaba.

El «Che», quien años antes había sido uno de los líderes de la Revolución Cubana en 1959 junto a Fidel Castro y en aquel entonces ocupaba un cargo como ministro de Industria de Cuba, volvía de realizar una gira por diversos países de África. Teniendo en cuenta que hizo escala en Madrid, aprovechó para ver a Perón. Dicho encuentro fue puesto en marcha por Jorge «Papito» Serguera -embajador cubano en Argelia-, que fue el encargado de ser el nexo para que ambos líderes se encontraran en España.

El primer encuentro entre Perón y el «Che» Guevara

En abril de de 1964, Guevara llegó a Puerta de Hierro, uno de los sitios en los que Perón se alojó durante su largo exilio. De acuerdo a lo que Alberto López -amigo íntimo de Julio Gallego Soto– indicó, en una entrevista que le concedió a Rogelio García Lupo publicada el 11 de octubre de 1998 en el diario Clarín, el «Che» asistió a la reunión como un «monje» para pasar desapercibido en su andar y fue visto por el propio Soto. En España, ni más ni menos, el dictador Francisco Franco era el que gobernaba.

Gallego Soto, confidente de Perón que fue testigo de la visita, se había ido a dormir en una habitación del Hotel Plaza de Madrid. Sin embargo, y de manera inesperada, una persona se presentó para enviarle un manuscrito pidiéndole que se presentara de inmediato en Puerta de Hierro. Al llegar, el líder del Justicialismo dialogaba con hombres que hablaban con una tonada cubana. Y entre ellos vio a uno que estaba vestido de sacerdote, a quien identificó como el «Che».

Según cuenta el reconocido escritor e historiador Pacho O’Donell, uno de los motivos de la visita tenían que ver con la administración de un fondo de «Liberación», que Guevara había creado para apoyar a los movimientos revolucionarios de Latinoamérica.

El segundo encuentro entre Perón y el «Che» Guevara

En 1966, Ernesto «Che» Guevara volvió a visitar Madrid para volver a reunirse con Juan Domingo Perón. ¿El escenario? Fue el mismo: Puerta de Hierro. En este caso, el revolucionario comunista le pidió apoyo al Movimiento Justicialista para la lucha de Cuba en Bolivia.

En una charla que Pacho O’Donnell mantuvo con Enrique Pavón Pereyra, escritor que escribió más de 100 libros de Perón, en septiembre u octubre de 1966 un hombre casi calvo y con anteojos acudió al ex Presidente: «Una mañana muy temprano, serían las seis de la mañana, a través de la ventana veo venir a un hombre extraño y le aviso a Perón. ‘Es el Che Guevara’, me dice ante mi sorpresa. ‘Hágalo pasar’, me dijo».

«Durante la entrevista le contó a Perón su plan de insurgencia en el Alto Perú. Perón se mostró sorprendido y al principio no le creyó, o se hizo el que no le creía», agregó Pavón Pereyra en el diálogo con O’DOnnell. Asimismo, resaltó que el «Che» tenía una misión que cumplir y también advirtió sobre la postura de Perón: «‘Esto va en serio’, dijo el Che, y dio los detalles de la operación. Yo creo que Perón me hizo quedar al principio de la reunión para quitarle intimidad porque comprendió que el Che venía a pedirle ayuda para una acción con la que el General no estaba de acuerdo. Después del encuentro lo único que me comentó, como si hablara para sí mismo, fue ‘pobre Guevara, lo van a dejar solo'».

Según Pavón Pereyra, Perón le hizo una fuerte advertencia a Guevara y le dijo que tuviera cuidado por el asma que sufría: «Yo conozco bien la zona porque allí cursé el segundo año de la instrucción militar que hicimos en Brasil, en Bolivia y en Chile; Disculpe Comandante que sea franco con usted, pero en Bolivia no va a sobrevivir. Es contra natura. Suspenda ese plan. Busque otras variantes». Y le exclamó: «No se suicide».

El 9 de octubre de 1967, un año después de haber dialogado con Perón sobre los intereses de Cuba en la lucha comunista en Bolivia, el “Che” Guevara fue fusilado y asesinado en La Higuera, Bolivia.

La carta de el «Che» Guevara a su madre tras el Golpe de Estado a Perón en 1955

En una de las cartas que le escribió a su madre, quien era una acérrima antiperonista, Ernesto «Che» Guevara se mostró en desacuerdo con el Golpe de Estado que le hicieron a Juan Domingo Perón. En uno de los fragmentos de la misma, escribió: «La caída de Perón me amargó profundamente, no por él sino por lo que significa para toda América (…) Estarás muy contenta, podrás hablar en todos lados con la impunidad que te da el pertenecer a la clase en el poder».