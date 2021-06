«Con la vacuna vamos a salir. Vamos a vacunar a todos los argentinos y argentinas y vamos a volver a ser felices», sostuvo la vicepresidenta Cristina Kirchner en el acto en La Plata junto al gobernador Axel Kicillof, marcando el tono de lo que será la campaña del oficialismo. Superadas los 20 millones de dosis distribuidas, el Gobierno puede sacar chapa de figurar en el lote de los países que más vacunan, un dato que seguro influirá en el ánimo de la gente cuando vaya a votar dentro de unos pocos meses. Un sondeo de la consultora Proyección en la provincia de Buenos Aires, confirmó la ventaja que el Frente de Todos mantiene sobre Juntos por el Cambio en estas elecciones 2021, pero también que -supuestamente superado el momento más crítico de la pandemia- los temas económicos son los que escalan posiciones entre las preocupaciones de la población.

“Acá tenemos hoy la suerte de tener 20 millones de vacunas, con todas las dificultades que vemos y que son también producto de la desigualdad entre países, donde vemos algunos que han acaparado las vacunas y tienen hasta ocho vacunas por habitantes, y hay otros que no tienen vacunas”, subrayó Cristina. Haber conseguido aprovisionarse en un mundo lanzado a una feroz competencia para la adquisición de dosis, sin duda es un activo que el Gobierno buscará capitalizar, en especial teniendo en cuenta la falta de acompañamiento que mostró la oposición. Será una de líneas principales del mensaje del oficialismo, pero también en las mesas políticas tienen en claro que eso sólo no alcanzará si no va acompañado de medidas que apunten a la recuperación económica.

En medio de una inflación que se mantiene por encima del 3% mensual, alentar la recuperación del poder adquisitivo de los salarios será un elemento clave. En ese sentido, la demorada reglamentación de los cambios en el impuesto a las Ganancias y la marcha atrás con el retroactivo del monotributo apunta a llevar algún alivio a la golpeada clase media. Junto con las paritarias de los gremios fuertes que se cerrarán por estos días más el pago del aguinaldo, la expectativa es reactivar un consumo que viene de capa caída. Además, esta mejora de la situación de los asalariados estará acompañado de una inyección de gasto público para los beneficiarios de planes sociales y hacia los sectores más perjudicados por la pandemia. Es lo que adelantan en la Casa Rosada.

Encuestas 2021: Diferencia en la Provincia de Buenos Aires

Un trabajo realizado en estos días por la consultora Proyección mostró que en la provincia de Buenos Aires el Frente de Todos se mantiene arriba en las preferencias con el 38% ante el 26% de Juntos por el Cambio. Son números bastante altos si se tiene en cuenta que más de un 23% declaró que todavía no se decidió o que no votará. «En los distintos escenarios que medimos nos dio una diferencia entre el 8 y el 12% entre las dos fuerzas, que es lo que vienen marcando la mayoría de los estudios serios», explicó Santiago Giorgetta, uno de los integrantes de la consultora.

Entre esos diferentes escenarios hubo uno en el que midieron sólo a las candidatas mujeres de uno y otro espacio. La ex gobernadora María Eugenia Vidal encabezó las respuestas con el 19,6% seguida de la titular del Consejo de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, a quien se menciona como posible candidata del Frente de Todos, con el 14,5%. Pero la suma de tres eventuales candidatas del oficialismo superó al de tres posibles postulantes macristas.

Tanto la gestión del presidente Alberto Fernández como la de Axel Kicillof muestran números positivos aunque ajustados. Se acercan al 50% de aprobación -podría tomarse como un techo de votos- y un 47% de rechazo. Lo notorio del trabajo es la amplia preponderancia de las cuestiones económicas dentro de las preocupaciones actuales de la gente, con la inflación y el precio de los alimentos (29,4%) y el desempleo y los bajos salarios (15,5%) en los primeros lugares. Otro dato que la Casa Rosada debería tener en consideración fue que un mayoritario 58,2% consideró que la economía lleva un rumbo equivocado mientras que sólo un 25,4% respondió que va en la dirección correcta.

«Los temas económicos están por encima de lo que veníamos viendo en estos meses, donde las principales cuestiones tenían que ver con la salud. Indicaría que el avance de la vacunación y la baja de los casos de los últimos días modificaron las preocupaciones. Igual, los datos económicos malos para el Gobierno vienen desde antes», analizó Giorgetta. El consultor marcó el dato que cuando consultaron a la gente acerca de cómo cree que estará su economía en el futuro, casi un 40% indicó que «mejor» o «igual de bien». «Ese 40% se traduce en lo que es el núcleo duro del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires», concluyó. No es poco teniendo en cuenta que allí se decidirá la elección legislativa de noviembre.