La vicepresidenta Cristina Kirchner hizo un expreso pedido al arco opositor de Juntos por el Cambio que ha operado y militado en contra de la campaña de vacunación y pidió que «llegar a un acuerdo básico» para que «la vacuna y la pandemia quede fuera de la disputa política».

La vicepresidenta, además, reclamó «no buscar divisiones ni entorpecer al otro» en el marco de la gravedad que implica la pandemia de coronavirus porque, consideró, eso «es lo peor que le puede pasar a la sociedad».

En un acto en La Plata junto al gobernador Axel Kicillof, la titular del Senado encabezó un duro discurso contra las campaña de desinformación sobre la vacuna contra el coronavirus. CFK reclamó «llegar a un acuerdo básico y mínimo de que las vacunas no pueden ser objeto de discusión» y siguió: «No podemos discutir si la tierra es redonda o plana, porque ya sabemos que es redonda, no podemos seguir discutiendo y envenenando a la gente que la vacuna tal o cual, si sirve o no, no podemos seguir con eso, en nombre de tanta gente que no se vacunó por miedo y hoy no está».

«Dejemos la vacuna y pandemia afuera de la disputa política, contribuyamos a que no haya tantos contagios», aseveró Cristina y destacó que al país ya llegaron 20 millones de vacunas. «Vamos a salir con la vacuna, vamos a volver a ser felices», lanzó la vicepresidenta y consideró necesario que la dirigencia «discuta las cuestiones verdaderamente importantes» para la sociedad, al encabezar un acto en La Plata.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof inauguraron el nuevo edificio del Hospital de Niños Sor María Ludovica. La inversión de la obra en el Pabellón de Salud Mental del hospital pediátrico de la capital bonaerense asciende a $148.605.766.

Se detalló que se trata de uno de los trabajos más importantes dentro del Plan Sanitario que se lleva adelante desde el comienzo de la gestión para fortalecer el sistema de salud bonaerense y atender la la emergencia a causa del contexto de pandemia de coronavirus. Además, se explicó que la obra comenzó en octubre de 2017, fue discontinuada por el macrismo, se reinició el año pasado y se finalizó en 2021. «La obra se reactivó durante la pandemia, luego de haber quedado abandonada en la gestión anterior faltando gran parte del desarrollo de la misma para su finalización», se amplió.

El nuevo edificio será para el Hospital Interzonal de Agudos especializado en pediatría Sor María Ludovica, ubicado en calle 14 entre 65 y 66. La ciudad de La Plata es el lugar que pareciera quedarle cómodo a una de las máximas referentes del Frente de Todos, ya que, en diciembre del año pasado, la foto de todos los y las referentes que ganaron las elecciones en 2019 se hizo en el estadio de fútbol Ciudad de La Plata, siendo Cristina una de las gestadoras de dicho evento.

Cristina Kirchner tiene un relación particular con el hospital de Niños Sor María Ludovica, ya que en 2015 y siendo Presidenta realizó una donación por 40 mil euros a las autoridades de dicho nosocomio. El dinero lo ganó luego de haberle realizado un juicio a un diario italiano por difamación.