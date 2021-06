En la noche del último sábado, Juana Viale protagonizó un incómodo momento por la pantalla de El Trece. Durante el programa La Noche de Mirtha Legrand, Leandro Santoro le hizo una picante pregunta sobre la entrevista que le hizo a Mauricio Macri y, sin dudas, la dejó muy mal parada en vivo.

En una mesa que también estuvo integrada por el vicejefe de Gobierno de la Ciudad Diego Santilli, el periodista Horacio Cabak y el emprendedor tecnológico Mateo Salvatto, Santoro le recordó a «Juanita» las insólitas declaraciones que Macri hizo acerca del horario en que dejaba de trabajar durante su mandato como presidente. «Yo a las 7 u 8 de la noche me olvidaba, cerraba todo, ponía Netflix y hasta el otro día a las 7 de la mañana trataba de reconstituirme desde los afectos y la familia», había indicado el líder de Juntos por el Cambio en mayo pasado.

El asesor presidencial de Alberto Fernández le recordó a la conductora del programa que Macri también había puesto como ejemplo a Perú por hacerle frente al coronavirus: «Perú es el peor país del mundo hoy. Hasta hace poco lo ponían como ejemplo». «¿Quién?», le consultó Juana Viale. Y Santoro le respondió: «Macri. Fue acá con vos». Luego, la presentadora le preguntó por la entrevista que brindó el ex Presidente de la Nación: «¿Lo viste? Qué te pareció?».

Con un poco de humor, aunque también con una chicana, Santoro ironizó: «Yo hasta las 19 horas estoy conectado. Me pareció un Macri auténtico». Y agregó: «A ver, yo creo que estás a la altura. De verdad te digo, no heredaste un programa sino una marca. La pudiste mantener».

Luego de que la mesa completa se riera y le pusiera un poco de humor a la conversación, el legislador porteño se mostró indignado por las barbaridades que expresó Macri en su visita al programa: «Algunas cosas que dijo son increíbles». Consciente de que un integrante de Juntos por el Cambio estaba presente, indicó: «Perdoname, Diego (Santilli)». Y una vez más, Juana Viale intervino: «¿Increíble de maravillosas?». Santoro, con una sonrisa, sostuvo: «Sí, de maravillosas, ja».

Leandro Santoro intentó resaltarle a Juana Viale cuáles fueron algunas de las insólitas declaraciones que ofreció Macri en su visita al programa: «Por ejemplo, que hable de evasión impositiva, increíble, que diga que se iba a dormir a las 7… yo creo que hasta vos… la cara que pusiste vos».

Juana Viale: «No, yo no creo que él… no dijo que se iba a dormir a las 7, dijo que no prendía la televisión».

Leandro Santoro: «No, dijo que se desconectaba. Preguntale a él (Diego Santilli) a qué hora se va a acostar. ¿A qué hora te vas a acostar vos?».

Coincidiendo, Diego Santilli indicó: «No, yo no duermo. Yo duermo muy pocas horas».

Juana Viale: «El que está en política no duerme».

Leandro Santoro: «Yo tengo diferencias políticas. Les quiero ganar, quiero que en la Ciudad gobierne otro proyecto, pero laburan. Macri, a las 7 de la tarde, ningún presidente ni ministro en el mundo dice: ‘Me desconecto'».

Horacio Cabak, intentando defender a Macri, manifestó: «Pero hay de los dos lados».

Leandro Santoro: «A Alberto le pegás y le pegás, pero todo el mundo lo ve y dice: ‘Che, está cansado este tipo de estar».

Juana Viale: «Está agotado el presidente, ¿no?».

Leandro Santoro: «Nosotros veníamos de una recesión del 2018, la economía destruida, 54% de inflación, 4 puntos de caída del producto, todo un desastre. Alberto llegó, empezó a recuperar, bajó la taza de interés, arregla la deuda externa y ahorra 37 mil palos, empieza a enderezar el barco y Merkel le dijo: ‘Preparate porque esto es otra cosa. Nada como lo que tenemos conocido como la Segunda Guerra Mundial en términos de las consecuencias económicas y sociales. Nadie tenía idea de cómo enfrentar el virus».

Juana Viale: «Por supuesto que me imagino ser presidente electo y de repente tener una pandemia…».