El jefe policial contó a Zonal Noticias que «desde ayer me venían mandando mensajes por WhatsApp porque tengo a la venta una moto, y me empezaron a consultar el valor, cómo estaba de papeles y demás».

«Es un número que sería de la provincia de Salta», explicó el jefe policial.

«Se mostraron interesados en la moto, me pidieron el CBU para transferirme una seña, me dijeron que eran de una empresa de la zona, en mi caso decía ser un tal Ariel Montenegro de Santa Rosa», contó.

«Esta mañana después de varios mensajes, supuestamente dijeron que me hacían una transferencia de 140 mil pesos a mi cuenta bancaria, me pasaron comprobantes por WhatsApp y me dijeron que me acerque al cajero para activar ese depósito porque era de una cuenta empresa, el cuento del tío de siempre«, alertó.

«Afortunadamente no caí en el engaño, le seguí la corriente a ver si podía sacar algún dato más, pero se dieron cuenta y cortaron todo tipo de comunicación», explicó.

El jefe policial hizo una captura del perfil y el número de teléfono del cual lo llamaron y alertó a los vecinos «estar atentos ante la compra y venta través de redes sociales como Facebook, que no acepten bajo ningún motivo ir al cajero automático».

«No sigan ningún tipo de instrucción de esta gente porque se las ingenia para sacarles la plata de la cuenta bancaria», remarcó.

El comisario de Parera dio aviso a sus superiores y a la Brigada de Investigaciones para que estén en conocimiento de la tentativa de estafa.

Fuente: Zonal Noticias